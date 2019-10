Bild: imago images/Andreas Gora

DEL | 9. Spieltag - Eisbären Berlin überzeugen gegen die Straubing Tigers

06.10.19 | 16:26

Nach dem Auswärtssieg bei den Ausgburger Panther ging es im zweiten Spiel des Wochenendes für die Eisbären Berlin am Sonntagnachmittag vor heimischer Kulisse in der Arena am Ostbahnhof gegen den Tabellenzweiten Straubing Tigers. Erstmals in dieser Saison ging die Mannschaft von Serge Aubin als Tabellenzwölfter in der Außenseiterrolle in die Partie. In einem guten Eishockeyspiel konnten sich die Eisbären gerade aufgrund einer überzeugenden Leistung im letzten Drittel mit 5:2 (1:1, 0:0, 4:1) gegen die Bayern durchsetzen.

Eisbären mit starkem ersten Drittel

Es war von Beginn an eine offene Begegnung, in der beide Teams früh zu guten Torchancen kamen. Ihre erste Möglichkeit nutzen konnten die Eisbären in der sechsten Minute. Ryan McKiernan brachte die Gastgeber durch seinen ersten Saisontreffer in Führung. Es war ein kräftiger Distanzschuss des US-Amerikaners, der das 1:0 für die Berliner markierte. Der Führungstreffer gab den Eisbären Selbstvertrauen. Das Team von Serge Aubin belagerte das Straubinger Tor, Goalie Sebastian Vogl parierte einige Male stark. Daher kam der Ausgleichstreffer für die Gäste in der 13. Minute durchaus überraschend. Mitchell Heard sorgte nach einem schnell gespielten Gegenangriff für das glückliche 1:1 aus Sicht der Bayern. Im zweiten Drittel zeigte Straubing eine verbesserte Leistung, doch die Eisbären kamen weiterhin zu guten Möglichkeiten. Die beste vergab Leonhard Pföderl in der 26. Minute nur knapp. Dennoch waren die Tigers im zweiten Durchgang die drückendere Mannschaft, sodass das Remis zur Drittelpause diesmal für die Eisbären glücklich ausfiel.



Erneute Eisbären-Führung

Zu Beginn des letzten Drittels profitierte der Gastgeber in der 43. Minute von einem Torwartfehler des ansonsten guten Sebastian Vogl. Einen eigentlich ungefährlichen Abschluss von James Sheppard ließ der Straubinger Schlussmann zur erneuten Eisbären-Führung durch die Beine ins Tor laufen. Und die Berliner legten nach: Nur zwei Minuten nach dem 2:1 erhöhte Maxim Lapierre im Berliner Powerplay auf 3:1 für seine Mannschaft. Die Eisbären nutzten ihre Chancen effektiv und die Berliner Fans in der Arena am Ostbahnhof feierten eine im letzten Drittel verdiente Führung ihrer Mannschaft. In der 52. Minute sorgte Louis-Marc Aubry mit dem 4:1 für die Vorentscheidung für seine Mannschaft. Straubing kam in der 58. Minute durch Stefan Loibl zunächst noch zum 2:4, das die Berliner durch Mark Olver nur eine Minute später mit dem 5:2 konterten. Durch den Sieg befreien sich die Eisbären aus dem Tabellenkeller der DEL und finden sich nun auf dem siebten Tabellenplatz wieder.



Sendung: rbb UM6, 06.10.19, 18:00 Uhr