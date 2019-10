imago images/Zink Video: rbb24 | 31.10.2019 | Birgit Hofmann | Bild: imago images/Zink

Eishockey | Knapper Sieg gegen den Tabellennachbarn - Eisbären gewinnen 3:2 in Nürnberg

31.10.19 | 22:39

In einem bis zum Schluss hart umkämpften Match haben die Eisbären Berlin am Donnerstag beim Tabellennachbarn Nürnberg Ice Tigers einen knappen 3:2-Sieg errungen. Für die sechstplatzierten Eisbären ist das der erste Erfolg in der Nürnberger Arena seit über dreieinhalb Jahren. "Wir wollen unsere Bilanz in den Auswärtsspielen verbessern", hatte der Coach der Berliner, Serge Aubin, noch vor dem Spiel gesagt. Das scheint aktuell zu gelingen, denn die Berliner siegten zuletzt in Ingolstadt, bevor sie dann am Wochenende eine Heimniederlage gegen München einstecken mussten. Das Hinspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers hatten die Eisbären klar mit 6:2 gewonnen. Doch so einfach war es in diesem Donnerstagsspiel nicht.

Die ersten Angriffe gehörten nämlich den Hausherren aus Nürnberg, doch die Gäste trumpften vor über 6.500 Zuschauern im ersten Überzahlspiel auf und agierten gefährlich und variabel. Lapierre, Ortega und Reichel ließen beste Chancen auf die Führung aus. In der fünften Minute knallte Noebels den Puck an die Latte, sechs Minuten später gelang das auch seinem Mitspieler Ferraro. Die Gäste blieben weiter gut im Spiel, in der 14. Minute konnte Noebels die Scheibe freistehend nicht im gegnerischen Tor unterbringen. Der erste Durchgang ging damit klar an die Berliner, die längst hätten führen müssen.

Ein Ex-Eisbär bringt Nürnberg in Führung

Zu Beginn des zweiten Drittels hielten nicht nur die Eisbären kurz den Atem an. Sean Backmann blieb nach einem sehr harten Check einfach auf dem Eis liegen. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte die 61 die Spielfläche nur mit Unterstützung Richtung Kabine verlassen. Der Nürnberger Übeltäter Schwartz kam mit einer Zwei-Minuten-Zeitstrafe davon, die die Gäste nicht zur Führung nutzten. In der 27. Minute brachte Ramage den Nürnberger Acton kurz vor dem eigenen Tor zu Fall und verhinderte damit den möglichen Rückstand. Der Schiri entschied auf Zeitstrafe und zum Glück für die Eisbären nicht auf Penalty. Außer eines Lattentreffers gelang den Franken aber wenig im Überzahlspiel. Anschließend traf Rankel (30.) zum dritten Mal für die Berliner das Torgestänge - diesmal den Pfosten. In der 32. Minuten brachte dann ausgerechnet Daniel Fischbuch die Ice Tigers mit einem harten Schuss von der linken Seite in Führung. Die Nürnberger Nummer 77 stand letzte Saison noch für die Eisbären auf dem Eis. Die beendeten das zweite Drittel mit einem Überzahlspiel - allerdings erneut ohne Treffer. Der harte Check gegen Backmann zu Beginn des Spielabschnitts hatte die Gäste wohl nachhaltig beeindruckt. Der Angegangene war zu dem Zeitpunkt schon auf dem Weg ins Krankenhaus.

Ausgleich, Führung, Ausgleich, Overtime