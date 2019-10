Die Reise ins Sauerland hat sich für die Eisbären Berlin nicht gelohnt. Der Eishockey-Bundesligist verlor das Kellerduell bei den Iserlohn Roosters am Mittwochabend mit 1:3 und bleibt in der Tabelle Vorletzter. Vor knapp 4.000 Zuschauern verlor die Mannschaft von Trainer Serge Aubin in der Eissporthalle am Seilersee damit auch das vierte Auswärtspiel dieser Saison.