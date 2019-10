Die Eisbären Berlin bleiben auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. Das Team von Serge Aubin setzte sich dank einer ansprechenden Leistung beim ERC Ingolstadt durch. Nach dem missglückten Saisonstart sind die Berliner damit zurück in der Erfolgsspur.

Es war das Duell zweier Mannschaften, die bislang eine ähnliche DEL-Saison spielen: Genau wie die Eisbären erwischte Ingolstadt einen schwachen Start, feierte zuletzt aber vier Erfolge in Serie. Die Berliner verzeichneten zuletzt drei Siege in Folge und machten den schlechten Saisonstart so vergessen. Bereits vor dem Spiel stand also fest, dass eine der beiden Erfolgsserien am späten Sonntagnachmittag reißen würde.

Es wurde die der Gastgeber: Denn vor 3.386 Zuschauern blieben die Eisbären auch am zweiten DEL-Wochenende nacheinander ungeschlagen. Dank einer starken Leistung in den letzten beiden Dritteln gewann die Mannschaft von Serge Aubin mit 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) gegen den ERC Ingolstadt.