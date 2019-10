Augsburg wirkte in der Folge konsterniert, konnte kaum Druck auf das Tor von Goalie Sebastian Dahm ausüben. So ging es zunächst auch im zweiten Drittel weiter, ehe die Gastgeber langsam stärker wurden. Trotzdem konnten die Eisbären in der 28. Minute schließlich auf 2:0 erhöhen, als Topscorer Lukas Reichel einen Querpass von Maxim Lapierre durch die Schoner von Augsburg-Torhüter Olivier Roy schob.



In der 45. Minute konnten die Gastgeber zwar durch Sahir Gill und in Unterzahl verkürzen, doch die Eisbären liefen nicht mehr wirklich Gefahr, das Spiel noch aus der Hand zu geben.



Nach diesem ersten Auswärtssieg der Saison spielen die Eisbären nun am Sonntag (14:00 Uhr) in der Mercedes-Benz Arena gegen die Straubing Tigers.





Sendung: 04.10.2019, rbb24, 21:45 Uhr