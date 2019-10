Vor dem ersten Bully schien die Partie zwischen den Eisbären Berlin und den Krefeld Pinguinen wie ein Duell auf Augenhöhe. Schließlich trafen hier der Neunte und der Elfte der DEL aufeinander.

Doch der Eindruck täuschte, die Berliner Gäste bestimmten von Beginn an das Geschehen. Die zuletzt zwei Siege in Folge (2:1 in Augsburg, 5:2 gegen Straubing) stärkten sichtbar das Selbstvertrauen der Mannschaft von Trainer Serge Aubin.

Selbst in Unterzahl-Situationen zeigten sich die Eisbären äußerst stabil. In der elften Minute gelang dann auch offensiv etwas Zählbares, als André Rankel das 1:0 erzielte. Bereits in der 15. Minute erhöhte Austin Ortega in Überzahl auf 2:0, nur 30 Sekunden später markierte Fabian Dietz bereits das 3:0.