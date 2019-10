Geschichte wird gemacht

Die Eisbären Berlin gewinnen mit 6:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers und rücken in der Tabelle weiter vor. Die unterhaltsame Partie bot am Ende fast ebenso viele Geschichte wie Tore. Eine sogar mit Happy End.

Da wäre zum Einen das große Wiedersehen. Das vom Eisbären Leo Pföderl, der nach sieben Jahren in Nürnberg nun erstmals gegen sein altes Team spielte. Und das von Nürnbergs Daniel Fischbuch, der nach drei Jahren in Berlin nun für die Ice Tigers aufläuft.

Die Geschichte, die sich dann allerdings vor 11.000 Zuschauern in den Vordergrund drängte, war die des Heimspiel-Debüts von Eisbär Landon Ferraro. Gleich in der zweiten Spielminute ging er allein auf Nürnbergs Torwart Niklas Treutle zu, scheiterte jedoch.

"Wir haben sehr gut gespielt und zurecht das 1:0 gemacht. Am Ende waren wir einmal unaufmerksam, da hat uns Nürnberg bestraft", sagte Marcel Noebels in der Drittel-Pause bei MagentaTV. Und bezog sich dabei auf den Ausgleich durch Nürnberg nur 45 Sekunden vor Schluss. Als Kevin Schulze plötzlich und wie aus dem Nichts vor Eisbären-Torwart Dahm auftauchte und die Nerven behielt.

In der Folge entwickelte sich ein munteres Spiel, es ging und her, ehe die Gastgeber ab der zehnten Spielminute die Oberhand gewinnen konnten. Und prompt trafen. Mit seinem zweiten Saisontor erzielte Louis-Marc Aubry vom linken Bully-Kreis aus die Führung für die Eisbären.

Die Geschichte des dritten Drittels dann ist zügig erzählt. Die Eisbären spielten weiterhin stark auf, kamen nur selten in Bedrängnis und erhöhten in der 42. Minute und während einer Zwei-Mann-Überzahl auf 3:1. Ein mächtiger Schuss von Verteidiger John Ramage, 113 Kilometer pro Stunde schnell, ließ dem ansonsten überragendem Nürnberger Torhüter Niklas Treutle keine Chance.

Doch die Gäste gaben nicht auf und wurden in der 54. Minute mit dem 2:3-Anschlusstreffer belohnt. Erneut war es Verteidiger Kevin Schulze, der nach einem Konter sträflich ungedeckt verwandeln konnte.

Wirklich Nervosität kam allerdings nicht mehr auf. Stattdessen folgte in der 59. Minute das 4:2 ins leere Nürnberger Netz. Erneut traf, wie schon zu Beginn, Louis-Marc Aubry. Der Schlusspunkt war das allerdings noch nicht, denn Mark Olver und Landon Ferraro gelangen in der Schluss-Minute noch die Treffer fünf und sechs. Ferraro? Eben, da war doch was. Geschichte eben.

Am kommenden Freitag um 19.30 Uhr geht es für die Eisbären, die jetzt auf Platz sechs der Tabelle liegen, in Ingolstadt weiter, ehe am Sonntag (14 Uhr) Tabellenführer München in die Mercedes Benz Arena kommt.

Sendung: 20.10.2019, rbb24, 21:45 Uhr