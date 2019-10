Dreimal wurde der EHC in den vergangenen vier Jahren Meister – bei den Berlinern ist der letzte Titel schon sechs Jahre her. Trotzdem sind die Hauptstädter gemeinsam mit den Adlern Mannheim immer noch DEL-Rekordmeister – und damit ein Schwergewicht.

Wer vor Beginn des Duells in die Gesichter der Eisbären-Spieler blickte, der sah nicht nur die handelsübliche Entschlossenheit vor einer DEL-Partie. Nein, da war noch etwas anderes. Vielleicht sind diese Blicke am treffendsten mit dem Wort Stolz umschrieben. Es war nämlich die Begegnung zweier Vereine, die im deutschen Eishockey Generationen prägten und es im Falle der Münchner immer noch tun.

Eisbären Berlin gewinnen deutlich in Ingolstadt

Und es war vielleicht genau dieser Umstand, der den Gastgebern zu einer rasanten und richtig starken Anfangsphase verhalf. Ohne jegliches Vorgeplänkel präsentierten sich die Eisbären sofort im Angriffsmodus, spielten sich Torchancen heraus und wurden belohnt. Neuzugang Leo Pföderl bediente nach einem temporeichen Angriff den am langen Pfosten völlig alleingelassenen Marcel Noebels, der nur noch einschieben musste (8. Minute). Der Führungstreffer gab den Berlinern noch zusätzlichen Aufwind und vor allem die nötige Überzeugung: Marc Olver war bei seinem Weg in die Mitte nicht zu stoppen und zog einfach ab. Vor dem gegnerischen Kasten wurde parallel der sehr agile Pföderl zwar umgerissen, bekam aber irgendwie noch die Kombination aus Schläger und Kufe an den Puck und stocherte zum 2:0 ein (14. Minute).

Ein ganz pragmatischer Grund für die verdiente Führung der Eisbären: Sie vermieden über eine Viertelstunde lang unnötige Strafzeiten. Doch das sollte sich ändern: Reichel und Lapierre musste gleichzeitig vom Eis, das nutzten Parkes zum 1:2-Anschlusstreffer für die Münchener kurz vor der Drittelpause (19.).