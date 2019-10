Bild: imago images/Steffen Beyer

2:1-Sieg in Nordhausen - Energie Cottbus setzt sich in der Spitzengruppe fest

06.10.19 | 15:41 Uhr

Energie Cottbus ist in der Regionalliga Nordost weiter auf Erfolgskurs. Das Top-Duell in Nordhausen gewannen die Lausitzer mit 2:1. Damit sind sie endgültig in der Spitzengruppe angekommen. Den Grundstein für den Auswärtssieg legte das Team bereits früh.

Es läuft weiter rund für die Lausitzer: Im Spitzenspiel der Regionalliga Nordost siegte Energie Cottbus am Sonntagnachmittag mit 2:1 (2:1) bei Wacker Nordhausen. Damit ist die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz nun seit inzwischen sechs Spielen ungeschlagen - vier dieser Begegnungen gewann sie sogar. Die Cottbuser bleiben zwar trotz des Erfolges auf dem fünften Tabellenplatz, sind nun aber mit 20 Zählern punktgleich mit Nordhausen.

Erst Borg-, dann Brügmann

Claus-Dieter Wollitz setzte auf die gleiche Startelf wie in der Vorwoche. Kein Wunder. Denn da hatten die Lausitzer im Ost-Derby den BFC Dynamo mit 6:0 besiegt - und für den ein oder anderen spielerischen Glanzmoment gesorgt. Es galt also, den Schwung mitzunehmen. Ein Vorhaben, das glückte und zwar in Perfektion. Axel Borgmann zog aus gut 25 Metern ab und sein Schuss rauschte mit Top-Speed ins rechte untere Toreck - das 1:0 für die Cottbuser nach nur vier Minuten. War die Brust der Cottbuser vorher schon breit gewesen, so wurde sie nun noch breiter. Wie sie die Gastgeber - sportlich wie finanziell fraglos Teil der Ligaspitze - dominierten, war durchaus beeindruckend. Schon in der 14. Minute hätten sie sich fast mit dem 2:0 belohnt. Da schoss Borgmann nach einer Ecke Richtung Tor, sein Versuch landete am zweiten Pfosten vor den Füßen von Felix Brügmann - doch dem Stürmer gelang es nicht, den Ball aus kürzester Distanz über die Linie zu drücken.

Steile Lernkurve

Nur wenig später bewies der 26-Jährige dann aber, warum er einer der besten Torjäger in der laufenden Regionalliga-Spielzeit ist. Nach Flanke von Kapitän Dimitar Rangelov stand Brügmann frei vor Nordhausen-Keeper Jan Glinker - und dieses Mal verwandelte er absolut sicher (18.). Es war bereits der achte Treffer im elften Spiel für den Mann, der vor der Saison von Drittligist Carl-Zeiss Jena zu den Cottbusern gewechselt war. Die Antwort von Nordhausen? Blieb zunächst aus. Was die Gastgeber auf dem Platz brachten, war spielerisch mau. Ein Schuss von Stepan Kores war die einzige ernstzunehmende Torannähung aus dem Spiel (26.), ansonsten sorgte Wacker allenfalls bei Standards für leichte Gefahr. Wirklich nervös werden musste aber keiner der rot-weißen Fans, die mit in den Norden Thüringens gereist waren. Die Cottbuser - zu Beginn der Saison noch eine der Schießbuden der Liga - lieferten auch defensiv den Beweis, wie steil ihre Lernkurve zuletzt nach oben zeigt.

Anschluss aus dem Nichts

Der Anschlusstreffer für die Nordhausener fiel dementsprechend überraschend: Mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff erzielte Felix Müller das 1:2 aus Sicht der Hausherren (45.+1). Er legte damit die Grundlage für eine hitzige, teilweise (über-)hart umkämpfte zweite Hälfte, in der Energie ab der 51. Minute in Unterzahl spielen musste. Tobias Hasse sah Gelb-Rot - und das Spiel wurde phasenweise zu einer Abwehrschlacht für die Lausitzer. Doch sie hielten trotz guter Chancen für die Gastgeber stand. Mit einem defensiven Bollwerk sicherten sie sich die so wichtigen drei Punkte gegen den Konkurrenten um die Spitzenplätze. Nordhausen agierte am Ende auch nur noch zu Zehnt, weil Kores glatt Rot sah (87.). Nach einer Landespokal-Pause (Cottbus trifft auf den RSV Eintracht 1949) können die Lausitzer in zwei Wochen zuhause gegen die BSG Chemie den Sturm auf die Tabellenspitze fortsetzen.

Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Freitag, 04.Oktober, 19.00 Uhr Germania Halberstadt - Lichtenberg 47 1:1 (1:0) Samstag, 05.Oktober, 13.30 Uhr FC Viktoria 1889 - ZFC Meuselwitz abges. SV Babelsberg 03 - Rot-Weiß Erfurt 1:1 (1:0) Sonntag, 06.Oktober, 13.05 Uhr Chemie Leipzig - FC Lok Leipzig 2:0 (1:0) Sonntag, 06.Oktober, 13.30 Uhr BFC Dynamo - VfB Auerbach 2:0 (2:0) Berliner AK 07 - Optik Rathenow 1:1 (0:1) Union Fürstenwalde - VSG Altglienicke 1:2 (0:1) Bischofswerdaer FV - Hertha BSC II 2:7 (2:4) Wacker Nordhausen - Energ.Cottbus 1:2 (1:2) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Hertha BSC II 11 8 1 2 38:15 +23 25 2. VSG Altglienicke 11 8 1 2 30:13 +17 25 3. FC Lok Leipzig 11 6 4 1 19:13 +6 22 4. Wacker Nordhausen 11 6 2 3 25:16 +9 20 5. Energ.Cottbus 11 6 2 3 30:22 +8 20 6. Union Fürstenwalde 11 5 2 4 17:11 +6 17 7. FC Viktoria 1889 10 3 6 1 10:6 +4 15 8. BFC Dynamo 11 4 3 4 12:18 -6 15 9. Berliner AK 07 11 3 4 4 18:18 0 13 10. ZFC Meuselwitz 10 3 3 4 16:16 0 12 11. Chemie Leipzig 11 2 6 3 12:14 -2 12 12. Lichtenberg 47 11 3 3 5 9:11 -2 12 13. Germania Halberstadt 11 2 5 4 16:19 -3 11 14. Rot-Weiß Erfurt 11 2 5 4 12:16 -4 11 15. VfB Auerbach 11 3 2 6 18:26 -8 11 16. SV Babelsberg 03 11 0 8 3 12:19 -7 8 17. Optik Rathenow 11 1 5 5 8:23 -15 8 18. Bischofswerdaer FV 11 1 2 8 11:37 -26 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Donnerstag, 03.Oktober, 14.00 Uhr SV Victoria Seelow - TSG Neustrelitz 1:1 (1:0) Greifswalder FC - Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 1:1 (0:0) Freitag, 04.Oktober, 19.00 Uhr Tennis Borussia Berlin - Ludwigsfelder FC 9:0 (5:0) Samstag, 05.Oktober, 14.00 Uhr FC Strausberg - F.C. Hansa Rostock II 0:6 (0:1) MSV Pampow - Brandenburger SC Süd 05 3:2 (2:2) Sonntag, 06.Oktober, 14.00 Uhr F.C. Hertha 03 Zehlendorf - 1.FC Lok Stendal 0:0 Charlottenburger FC Hertha 06 - Torgelower FC Greif 0:3 (0:2) Mittwoch, 16.Oktober, 19.30 Uhr SC Staaken 1919 - SV Tasmania Berlin -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 8 7 1 0 31:6 +25 22 2. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 8 5 2 1 15:6 +9 17 3. Greifswalder FC 8 5 2 1 16:10 +6 17 4. TSG Neustrelitz 8 5 2 1 13:9 +4 17 5. F.C. Hansa Rostock II 8 5 1 2 23:11 +12 16 6. MSV Pampow 8 4 1 3 17:9 +8 13 7. Torgelower FC Greif 8 3 2 3 11:9 +2 11 8. SV Victoria Seelow 8 2 4 2 13:19 -6 10 9. 1.FC Lok Stendal 8 1 6 1 8:11 -3 9 10. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 8 2 3 3 9:13 -4 9 11. Ludwigsfelder FC 8 2 3 3 13:18 -5 9 12. SC Staaken 1919 7 2 1 4 18:10 +8 7 13. FC Strausberg 8 2 0 6 11:32 -21 6 14. Brandenburger SC Süd 05 8 1 2 5 7:15 -8 5 15. SV Tasmania Berlin 7 1 0 6 6:17 -11 3 16. Charlottenburger FC Hertha 06 8 0 2 6 4:20 -16 2 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Mittwoch, 02.Oktober, 19.25 Uhr FC Eilenburg - FSV Wacker Nordhausen II 5:3 (3:1) Donnerstag, 03.Oktober, 14.00 Uhr 1.FC Merseburg - FC Grimma 3:1 (0:0) SG Union Sandersdorf - FSV Martinroda 5:1 (2:1) Samstag, 05.Oktober, 13.00 Uhr VFC Plauen - VfL 96 Halle 5:0 (4:0) Samstag, 05.Oktober, 13.30 Uhr FC Oberlausitz Neugersdorf - VfB 1921 Krieschow abges. Samstag, 05.Oktober, 14.00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - TV Askania Bernburg 5:1 (1:0) FC Carl Zeiss Jena II - FC International Leipzig 2:0 (0:0) VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - FSV 63 Luckenwalde 1:5 (1:2) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FSV 63 Luckenwalde 8 6 1 1 25:7 +18 19 2. FC Carl Zeiss Jena II 8 6 0 2 19:10 +9 18 3. FC Einheit Rudolstadt 8 5 2 1 18:5 +13 17 4. 1.FC Merseburg 8 5 1 2 23:13 +10 16 5. FC Grimma 8 5 0 3 19:15 +4 15 6. FC Eilenburg 8 4 2 2 22:14 +8 14 7. VfL 96 Halle 8 4 2 2 9:13 -4 14 8. VFC Plauen 8 4 1 3 16:15 +1 13 9. FC International Leipzig 8 4 0 4 14:8 +6 12 10. FSV Wacker Nordhausen II 8 3 2 3 19:17 +2 11 11. SG Union Sandersdorf 8 2 3 3 11:11 0 9 12. FC Oberlausitz Neugersdorf 7 3 0 4 15:16 -1 9 13. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 8 1 2 5 8:19 -11 5 14. VfB 1921 Krieschow 7 1 1 5 8:25 -17 4 15. TV Askania Bernburg 8 1 0 7 10:28 -18 3 16. FSV Martinroda 8 0 1 7 10:30 -20 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Sendung: rbb UM6, 06.10.2019, 18:15 Uhr