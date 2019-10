Bild: imago images/Matthias Koch

Fußball | 1. FC Union Berlin gegen Hertha BSC - "Das wird ein absoluter Hexenkessel"

31.10.19 | 20:14 Uhr

In Köpenick herrscht gespannte Vorfreude auf das Derby. Der Heimvorteil, eine gute Form und das Selbstvertrauen sollen für den Aufsteiger zu Trümpfen werden. Als Außenseiter sieht sich der 1. FC Union nicht. Von Jakob Rüger



Urs Fischer hat schon einmal Kontakt aufgenommen - beim Pokalspiel von Hertha BSC gegen Dynamo Dresden. Unions Trainer war im Olympiastadion und wurde erkannt: "Ich habe Glückwünsche von Herthanern bekommen, die uns gratuliert haben zum Aufstieg und die sich auf das Spiel freuen. Ich musste das ein oder andere Selfie machen. Es war sehr angenehm." So nett und freundlich dürfte es am Derbytag nicht zugehen. "Das ist ein ganz wichtiges Spiel, nicht nur für uns Spieler, sondern auch für die Fans", sagt Unions Kapitän Christopher Trimmel. "Die Fans haben uns in Freiburg nach dem Pokalspiel am Gästeblock schon heiß gemacht."

Fischer hat genug Derbyerfahrung

Es dürfte ein emotionales stimmungsvolles Derby im restlos ausverkauften Stadion an der Alten Försterei werden. Schließlich geht es darum, ob Berlin bis zum Rückspiel blau-weiß oder rot-weiß ist. "Wir brauchen eine gute Mischung aus Aggressivität und Coolness", fordert Trainer Urs Fischer. Der Schweizer hat in seiner Heimat selbst zahlreiche Stadtderbys erlebt, als Trainer und als Spieler, mit dem FC Zürich gegen den Grashopper Club Zürich. Der Mann weiß also, wovon er spricht. Und natürlich ist er überzeugt davon, dass sein Team am Samstag als Sieger vom Platz geht.



Union ist in Form

"Wenn wir unsere Leistungen der letzten Spiele bestätigen können, haben wir eine Chance, das Derby zu gewinnen", sagt Fischer in seiner gewohnt ruhigen Art. "Wir brauchen einen guten Tag, um Hertha zu schlagen, aber wir müssen nur auf uns schauen." Der 1. FC Union hat zuletzt überzeugt. Der Rekordmeister aus München konnte geärgert werden und der Erfolg in der zweiten Pokalrunde, gegen Freiburg (3:1), gab dem Aufsteiger viel Selbstvertrauen. Die Köpenicker gehen mit breiter Brust in das Derby.



Das Heimspiel als Vorteil

"Das Derby hat seine eigenen Gesetze", sagt Trimmel, der bei Rapid Wien zahlreiche Stadtduelle gegen Austria Wien gespielt hat. Der Österreicher freut sich auf das Duell, sieht seinen 1. FC Union auf Augenhöhe und setzt auf den Heimvorteil: "Die Stimmung wird mega sein. Das wird ein richtiger Hexenkessel und das hat uns zuletzt zu Hause beflügelt. Wir wollen wieder dahin kommen, dass es für die Gegner unangenehm ist, nach Köpenick zu fahren." Allerdings gab es in den bisherigen vier Pflichtspielduellen zwischen Hertha und Union keinen Sieg für die Heimmannschaft.



Mehr Zeit zur Regeneration

Trainer Urs Fischer wird wieder auf die bewährte Dreierkette in der Abwehr setzen. Unions großer Trumpf ist die kompakte Verteidigung in den letzten Spielen. Dazu haben die Köpenicker nach ihrem Pokalerfolg in Freiburg einen Tag länger zur Regeneration, während Hertha 120 Pokalminuten und ein erfolgreiches Elfmeterschießen gegen Dynamo Dresden in den Knochen hat. "Ich glaube, das hat keinen Einfluss", sagt Fischer. "Mit einem Sieg regeneriert es sich besser." Der Schweizer dürfte dennoch seine Schlüsse aus dem wackeligen Auftritt der Hertha gezogen haben. In Köpenick machen sie sich berechtigte Hoffnungen auf einen Derbysieg. Bundesligapunkte können beide Berliner Vereine sehr gut gebrauchen.



Sendung: Inforadio, 01.11.2019, 18:15 Uhr