"Mit Fehrbellin hat die Jury einen würdigen Preisträger gekürt", sagte Ernst, die die Auszeichnung im Rahmen eines Voltigierturniers des Reitvereins Fehrbellin überreichte. "Viele haben hier Anteil daran, dass die Partnerschaft zwischen Sport und Kommune gelingt."

Von den 9.012 Einwohnern sind 1.360 in einem Sportverein organisiert. So spielt die Kegelmannschaft des SV 90 Fehrbellin in der 1. Bundesliga, die Faustballmannschaft in der 2. Bundesliga. Der SV 90 Fehrbellin bietet Fußball, Tischtennis, Volleyball und Tanzen an. Auch der Zusammenhalt von Jung und Alt und die Inklusion behinderter Menschen liege der Gemeinde sehr am Herzen, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport.