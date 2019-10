Nach vier schmerzhaften Niederlagen in Serie hat Turbine Potsdam endlich wieder Grund zum Jubeln. Am achten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga gelang gegen die Tabellennachbarinnen von Bayer Leverkusen ein 1:0-Erfolg. Im heimischen Karl-Liebknecht Stadion erzielte Sara Agrez den goldenen Treffer. Neben dem Ergebnis sorgte nur die erste Hälfte für gute Laune bei den Zuschauern.



Die Potsdamerinnen von Trainer Matthias Rudolph starteten stark in die Partie, waren vom Anpfiff weg das bessere Team. Die Überzeugung, die in den vergangenen Wochen abhandengekommen zu sein schien, erarbeiteten sich die Gastgeberinennen durch viele gelungene Kombinationen und vor allem Torchancen. Schon in der vierten Minute landete der Ball im Leverkusener Netz, doch Anna Gasper stand wenige Zentimeter im Abseits. Trotzdem schien es so, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis die Führung endgütlig fallen würde. Und der Eindruck täuschte nicht: Verteidigerin Sara Agrez setzte sich nach einer Ecke durch und köpfte wuchtig ein (26. Minute).