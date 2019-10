Anna Gasper von Turbine Potsdam steht im Aufgebot der DFB-Frauen für das Läpiel in England. Den Kader gab Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Dienstag bekannt. Die 22-jährige Defensivspielerin kann sich damit Hoffnungen auf ihr Debüt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft machen - und das in einem ganz besonderen Spiel: Das Duell mit dem WM-Vierten findet am 9. November (ab 18.30 Uhr MEZ/Eurosport) vor 90.000 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion statt.