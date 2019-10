Turbine Potsdam ist durchwachsen in die neue Saison der Bundesliga gestartet. Kein Wunder, ist die Mannschaft doch von riesigem Verletzungspech gebeutelt. Grund zur Freude in der aktuellen Länderspielpause hat dagegen Luca-Maria Graf.

Am vergangenen Wochenende war es mal wieder so weit: Erneut ereilte den 1. FFC Turbine Potsdam eine Hiobsbotschaft. Dieses Mal erwischte es Rahel Kiwic. Die Schweizer Nationalspielerin riss sich beim 3:0-Sieg mit ihrem Heimatland in der EM-Qualifikation gegen Litauen das Kreuzband im rechten Knie.