Bild: imago images / Beautiful Sports

Handball-Bundesliga - Meister Flensburg ringt die Füchse nieder

06.10.19 | 16:01 Uhr

Die Füchse Berlin haben erstmals nach vier Siegen in Folge wieder verloren: Durch zu viele Zeitstrafen nahmen sie sich beim 23:27 in Flensburg die Chancen auf einen weiteren Erfolg. Die Zuschauer sahen eine teilweise giftige Abwehrschlacht.

Die Siegesserie hat ein Ende: Nach zuletzt vier Erfolgen in der Bundesliga in Serie kassierten die Füchse eine 23:27 (9:12)-Niederlage bei der SG Flensburg-Handewitt. In der Flens-Arena dürfte am Sonntagnachmittag jeder der 6.500 Zuschauer unter Bluthochdruck gelitten haben - zumindest in der ersten Halbzeit. Der Showdown zwischen den Füchsen und dem deutschen Meister aus Flensburg entwickelte sich zu einer teils gitftigen Abwehrschlacht, in der sich beide offensive Reihen neutralisierten. Verlassen konnten sich die Teams auf ihre Torhüter, die mit starken Paraden ihre Kästen sauber hielten.

Abwehrreihen dominieren das Spiel

Bereits zu Beginn der Partie zeigte der Berliner Torhüter Dejan Milosavljev seine Qualitäten. Nach neun Minuten parierte der Keeper, der von den Füchse-Anhängern aufgrund seiner kompakten Maße auch liebevoll "Teddy" genannt wird, bereits zum vierten Mal. Die gefürchtete Tormaschinerie der Gastgeber blieb kalt - auch weil der 1,96-m-Schlussmann gut mit seiner Hintermannschaft harmonierte. Im Angriff aber taten sich die Füchse in der Anfangsphase schwer - auch die Flensburger rührten hinten Beton an und konnten sich auf ihren Schlussmann Benjamin Buric verlassen. Und so konnte sich keine der beiden Offensiv-Reihen hervortun. Nach neun Minuten stand es gerade einmal 3:3.

Flensburg setzt sich leicht ab

Als Fabian Wiede in der 15. Minute der Treffer zum 4:5 gelang, war es die erste Füchse-Führung des Spiels. Und auch Hans Lindberg - Top-Torschütze der Liga - steuerte kurz darauf zwei Tore bei. Wenn sich dem 38-jährigen Dänen mal Lücken in der Flensburger Deckung boten, dann nur, weil sich die Gastgeber dezimierten. Drei Mal agierten die Flensburger in Unterzahl, die Spieler der Gäste aus Berlin mussten zwei Mal auf die Bank. In den letzten zwei Minuten kassierten die Füchse in Unterzahl so drei Tore, so dass Flensburg zur Pause mit 12:9 führte.



Füchse tun sich schwer

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging es für die Füchse so weiter, wie die erste Halbzeit endete. Schon nach fünf Minuten kassierte Kreisläufer Mijajlo Marsenic die nächste Zwei-Minuten-Strafe - SG-Spieler Johannes Golla und Goran Johannessen nutzen das eiskalt zum 16:11.

Zahlen zum Spiel SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin 27:23 (12:9) Tore Flensburg: Golla 5, Johannessen 5, Röd 5, Svan 5, Gottfridsson 2, Jöndal 2, Steinhauser 2/1, Glandorf 1 Tore Berlin: Holm 4, Lindberg 4/1, Struck 4, Drux 3, Koch 2, Simak 2/2, Wiede 2, Ernst 1, Marsenic 1 Schiedsrichter: Tobias Tönnies (Stendal)/Robert Schulze (Magdeburg) Zuschauer: 6.204 Strafminuten: 8 / 12

Auf der anderen Seite scheiterte Jacob Holm vom Punkt am Flensburger Keeper Benjamin Buric. Und auch die magere Torausbeute seiner Rückraum-Kollegen um Fabian Wiede und Paul Drux sorgte nicht gerade für viel Hoffnung: Die beiden erzielten zusammen nur fünf Tore - zu wenig gegen den deutschen Meister.

Torhüterwechsel bleibt ohne Wirkung

Auf der Gegenseite im Füchse-Kasten agierte Dejan Milosavljev längst nicht mehr so stark wie im ersten Durchgang - auch, weil seine Hintermannschaft immer wieder Lücken anbot, die die Flensburger ausnutzen konnten. Füchse-Trainer Velimir Petkovic versuchte noch einmal, mit einer Auszeit und einem Torhüterwechsel einzugreifen - doch auch das brachte keinen Ertrag. In der 45. Minute setzen sich die Flensburger mit einem sehenswerten Tor von Magnus Röd in den Winkel über die ausgestreckten Arme der Berliner mit 20:14 ab.

Verdiente Niederlage

Die Füchse verkürzten durch den Siebenmeter von Frederik Simak zwar noch einmal den Rückstand zum 25:21 - der Sieg war den Flensburgern nach einer starken zweiten Halbzeit trotzdem nicht mehr zu nehmen. Die Mannschaft von Maik Machulla gewann schlichtweg mehr Zweikämpfe und erarbeitete sich die besseren Würfe. "Flensburg war heute einfach cleverer - die haben das besser gemacht als wir. Wir spielen das gesamte Spiel über aber auch zu oft in Unterzahl", sagte Paul Drux beim TV-Sender Sky. Recht hatte er. Sechs Mal agierten seine Füchse mit einem Mann weniger und machten es den starken Schleswig-Holsteinern so oft zu einfach. Die Füchse fallen nach der Niederlage vom zweiten auf den fünften Tabellenplatz zurück - am nächsten Sonntag empfangen sie den Bergischen HC.



Sendung: Inforadio, 06.10.2019, 15.30 Uhr

Ergebnisse Handball 1. Bundesliga, Männer

1. Bundesliga Frauen

2. Bundesliga Nord Männer

2. Bundesliga Nord, Frauen

3. Liga Nord, Männer

3. Liga Nord, Frauen

Oberliga Ostsee-Spree, Männer

Oberliga Ostsee-Spree, Frauen

Verbandsliga Berlin, Männer

Verbandsliga Berlin, Frauen

Verbandsliga Brandenburg, Männer

Verbandsliga Brandenburg, Frauen

Europapokal-Wettbewerbe Samstag, 05.Oktober SC Magdeburg - Frisch Auf! Göppingen 30:21 HSG Nordhorn-Lingen - DHfK Leipzig 33:30 Die Eulen Ludwigshafen - TVB Stuttgart 23:27 Sonntag, 06.Oktober SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin 27:23 Rhein-Neckar Löwen - HSG Wetzlar -:- MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf -:- Bergischer HC - GWD Minden -:- TBV Lemgo - THW Kiel -:- HBW Balingen-Weilstetten - HC Erlangen -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. TSV Hannover-Burgdorf 7 211:172 14:0 2. SG Flensburg-Handewitt 8 208:190 11:5 3. Rhein-Neckar Löwen 7 205:179 10:4 4. SC Magdeburg 8 256:221 10:6 5. Füchse Berlin 8 225:200 10:6 6. DHfK Leipzig 8 220:226 10:6 7. HSG Wetzlar 7 213:205 9:5 8. MT Melsungen 7 185:186 9:5 9. THW Kiel 5 154:136 8:2 10. HC Erlangen 6 148:148 7:5 11. GWD Minden 7 189:190 7:7 12. Bergischer HC 7 192:204 5:9 13. HBW Balingen-Weilstetten 6 169:186 4:8 14. Frisch Auf! Göppingen 7 176:187 4:10 15. TBV Lemgo 7 188:212 3:11 16. TVB Stuttgart 7 175:202 3:11 17. Die Eulen Ludwigshafen 8 193:222 2:14 18. HSG Nordhorn-Lingen 8 197:238 2:14 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Mittwoch, 09.Oktober Borussia Dortmund - TuS Metzingen -:- Buxtehuder SV - VfL Oldenburg -:- Neckarsulmer SU - Thüringer HC -:- SG BBM Bietigheim - FSV Mainz 05 -:- Samstag, 12.Oktober HSG Blomberg-Lippe - Bayer Leverkusen -:- Kurpfalz Bären - Bad Wildungen Vipers -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. Borussia Dortmund 3 93:75 6:0 2. SG BBM Bietigheim 3 92:75 6:0 3. HSG Blomberg-Lippe 3 79:72 6:0 4. Thüringer HC 3 101:65 4:2 5. Buxtehuder SV 3 102:82 4:2 6. TuS Metzingen 3 93:79 4:2 7. Bayer Leverkusen 3 69:67 4:2 8. HSG Bensheim/Auerbach 3 83:83 2:4 9. Frisch Auf Göppingen 3 80:83 2:4 10. Neckarsulmer SU 3 71:76 2:4 11. VfL Oldenburg 3 76:100 2:4 12. Bad Wildungen Vipers 3 82:97 0:6 13. Kurpfalz Bären 3 74:102 0:6 14. FSV Mainz 05 3 70:109 0:6 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Mittwoch, 02.Oktober VfL Gummersbach - Tus N-Lübbecke 26:19 Freitag, 04.Oktober TSV Bayer Dormagen - HSC 2000 Coburg 29:36 HC Elbflorenz 2006 - TV Emsdetten 29:28 Samstag, 05.Oktober ASV Hamm-Westfalen - VfL Lübeck-Schwartau 31:24 TuS Ferndorf - HSG Krefeld 28:23 TV 05/07 Hüttenberg - DJK Rimpar Wölfe 22:23 ThSV Eisenach - TuSEM Essen 30:26 HSG Konstanz - EHV Aue 30:27 Sonntag, 06.Oktober SG BBM Bietigheim - Handball Sport Verein Hamburg -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. ASV Hamm-Westfalen 7 202:164 11:3 2. DJK Rimpar Wölfe 7 158:152 11:3 3. TuSEM Essen 7 217:187 10:4 4. HSC 2000 Coburg 7 199:172 10:4 5. VfL Gummersbach 7 183:166 9:5 6. ThSV Eisenach 7 191:188 9:5 7. Handball Sport Verein Hamburg 6 167:156 8:4 8. TSV Bayer Dormagen 7 204:186 8:6 9. TuS Ferndorf 7 162:172 8:6 10. VfL Lübeck-Schwartau 7 172:164 7:7 11. HC Elbflorenz 2006 7 191:204 7:7 12. SG BBM Bietigheim 6 149:163 5:7 13. HSG Konstanz 7 175:186 5:9 14. TV 05/07 Hüttenberg 7 168:181 5:9 15. Tus N-Lübbecke 7 156:169 5:9 16. EHV Aue 7 184:208 4:10 17. TV Emsdetten 7 160:181 2:12 18. HSG Krefeld 7 144:183 0:14 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Donnerstag, 03.Oktober TG Nürtingen - Füchse Berlin 30:31 BSV Sachsen Zwickau - SG 09 Kirchhof 28:23 Samstag, 12.Oktober Füchse Berlin - SV Werder Bremen -:- TSV Nord Harrislee - Solingen-Gräfrath -:- TVB Wuppertal - BSV Sachsen Zwickau -:- Halle-Neustadt - HC Rödertal -:- SG H2Ku Herrenberg - SG 09 Kirchhof -:- TG Nürtingen - TuS Lintfort -:- HSG Freiburg - VfL Waiblingen -:- Sonntag, 13.Oktober HC Leipzig - HL Buchholz 08-Rosengarten -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. Halle-Neustadt 4 130:100 8:0 2. VfL Waiblingen 4 124:114 7:1 3. HL Buchholz 08-Rosengarten 3 94:69 6:0 4. TSV Nord Harrislee 4 124:98 6:2 5. BSV Sachsen Zwickau 4 112:101 6:2 6. Füchse Berlin 3 83:85 4:2 7. HC Rödertal 3 73:75 4:2 8. TVB Wuppertal 4 100:101 4:4 9. TuS Lintfort 4 91:106 4:4 10. SG H2Ku Herrenberg 4 115:118 3:5 11. HC Leipzig 3 85:95 2:4 12. SG 09 Kirchhof 4 98:108 2:6 13. HSG Freiburg 4 96:111 2:6 14. SV Werder Bremen 4 97:116 2:6 15. Solingen-Gräfrath 4 103:114 0:8 16. TG Nürtingen 4 93:107 0:8 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Donnerstag, 03.Oktober SC Magdeburg II - HG Hamburg-Barmbek 27:25 Samstag, 05.Oktober TuS Vinnhorst - 1.VfL Potsdam 30:25 HSG Ostsee N/G - Handball Hannover-Burgwedel 26:25 HG Hamburg-Barmbek - Füchse Berlin Reinickendorf II 27:35 TSV Altenholz - SV Anhalt Bernburg 30:27 TSV Burgdorf II - HC Empor Rostock 29:29 Sonntag, 06.Oktober Eintracht Hildesheim - SC Magdeburg II -:- Mecklenburger Stiere Schwerin - Dessau-Roßlauer HV -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. TuS Vinnhorst 7 222:190 13:1 2. Dessau-Roßlauer HV 6 205:157 12:0 3. HC Empor Rostock 7 216:164 12:2 4. Eintracht Hildesheim 6 166:147 9:3 5. TSV Altenholz 7 193:184 9:5 6. SC Magdeburg II 6 160:169 7:5 7. Mecklenburger Stiere Schwerin 5 131:135 6:4 8. HSV Hannover 6 174:170 6:6 9. HG Hamburg-Barmbek 8 207:225 6:10 10. TSV Burgdorf II 7 182:195 5:9 11. Oranienburger HC 6 156:173 4:8 12. Füchse Berlin Reinickendorf II 7 197:195 4:10 13. Handball Hannover-Burgwedel 7 166:168 4:10 14. HSG Ostsee N/G 7 166:213 4:10 15. 1.VfL Potsdam 7 177:204 3:11 16. SV Anhalt Bernburg 7 183:212 2:12 PL Platz SP Spiele PKT Punkte



Samstag, 12.Oktober SG OSF Berlin - Stralsunder HV -:- VfV Spandau - Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 -:- Ludwigsfelder HC - VfL Tegel -:- Grünheider SV - VfL Lichtenrade -:- HV GW Werder e.V. - MTV 1860 Altlandsberg -:- HSV Insel Usedom - SV 63 Brandenburg-West -:- SG Uni Greifswald/Loitz - BFC Preussen -:- Samstag, 19.Oktober VfL Lichtenrade - HSV Insel Usedom -:- Lausitzer HC Cottbus - HV GW Werder e.V. -:- BFC Preussen - Ludwigsfelder HC -:- Stralsunder HV - SG Uni Greifswald/Loitz -:- Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 - Grünheider SV -:- MTV 1860 Altlandsberg - SG OSF Berlin -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. HSV Insel Usedom 5 160:130 10:0 2. Ludwigsfelder HC 6 182:154 10:2 3. SG OSF Berlin 6 154:131 8:4 4. SG Uni Greifswald/Loitz 6 170:162 8:4 5. Lausitzer HC Cottbus 6 171:173 8:4 6. Stralsunder HV 4 131:80 7:1 7. MTV 1860 Altlandsberg 4 125:123 4:4 8. HV GW Werder e.V. 4 101:119 4:4 9. VfV Spandau 6 162:184 4:8 10. SV 63 Brandenburg-West 6 163:187 4:8 11. Grünheider SV 5 132:136 3:7 12. VfL Tegel 5 122:134 3:7 13. Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 5 113:134 3:7 14. BFC Preussen 5 127:136 2:8 15. VfL Lichtenrade 5 117:147 0:10 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Donnerstag, 03.Oktober Füchse Berlin II - HSG Neukölln 34:27 Samstag, 05.Oktober BFC Preussen - Pro Sport 24 32:23 Pfeffersport - VfV Spandau 24:23 Sonntag, 06.Oktober SV Grün Weiß Schwerin - SV Fort. 50 Neubrandenburg -:- SG OSF Berlin - Füchse Berlin II -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. Füchse Berlin II 5 146:106 9:1 2. Pfeffersport 4 95:88 7:1 3. Rostocker HC 3 70:58 6:0 4. VfV Spandau 5 129:104 6:4 5. SV Grün Weiß Schwerin 4 99:91 5:3 6. BFC Preussen 5 120:123 5:5 7. HV GW Werder e.V. 4 91:81 4:4 8. SV Fort. 50 Neubrandenburg 4 107:118 4:4 9. Pro Sport 24 5 114:130 4:6 10. HSG Neukölln 4 90:94 3:5 11. SG OSF Berlin 4 91:102 2:6 12. Berliner TSC 4 87:104 2:6 13. HC 52 Angermünde 4 87:109 2:6 14. MTV 1860 Altlandsberg 5 103:121 1:9 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 19.Oktober Hbfr. Pankow - SG OSF Berlin II -:- SG Narva Berlin - SG OSF Berlin II -:- Sonntag, 20.Oktober TuS Hellersdorf - BTV 1850 -:- HSG Neukölln - VfV Spandau II -:- Polizei SV - SG Hermsd.-Waidm.lust -:- Samstag, 26.Oktober SG Narva Berlin - SG Hermsd.-Waidm.lust -:- TSV Rudow - HSG Neukölln -:- VfV Spandau II - KSV AJAX-NEPTUN -:- SG AC/Eintracht Berlin - Hbfr. Pankow -:- BTV 1850 - Polizei SV -:- Sonntag, 27.Oktober SG OSF Berlin II - TuS Hellersdorf -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. TuS Hellersdorf 4 135:110 8:0 2. SG Narva Berlin 4 135:86 7:1 3. BTV 1850 4 111:90 7:1 4. SG OSF Berlin II 4 109:99 6:2 5. TSV Rudow 4 118:112 4:4 6. KSV AJAX-NEPTUN 4 115:118 4:4 7. Hbfr. Pankow 4 96:99 4:4 8. Polizei SV 4 111:112 3:5 9. SG AC/Eintracht Berlin 4 119:139 3:5 10. HSG Neukölln 4 106:130 2:6 11. SG Hermsd.-Waidm.lust 4 113:126 0:8 12. VfV Spandau II 4 85:132 0:8 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 19.Oktober BFC Preussen II - Sp.Vg. Blau-Weiß Berlin -:- BSV 92 - TSV Rudow -:- ProSport 24 II - VfV Spandau II -:- SG Narva Berlin - BTV 1850 -:- Sonntag, 20.Oktober SV BVB 49 - TuS Hellersdorf -:- SG Rotation P.B. - SG OSF Berlin II -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. SG OSF Berlin II 4 126:100 7:1 2. Sp.Vg. Blau-Weiß Berlin 4 113:99 6:2 3. TSV Rudow 4 104:90 6:2 4. SG Narva Berlin 4 101:98 5:3 5. BSV 92 4 93:93 4:4 6. SG Rotation P.B. 4 100:107 4:4 7. ProSport 24 II 4 86:96 4:4 8. SV BVB 49 4 96:92 3:5 9. VfV Spandau II 4 82:81 3:5 10. TuS Hellersdorf 4 99:99 2:6 11. BTV 1850 4 60:80 2:6 12. BFC Preussen II 4 73:98 2:6 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 19.Oktober Lausitzer HC Cottbus II - HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst -:- HSV Wildau 1950 - HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf -:- SC Trebbin - HC Spreewald -:- Sonntag, 20.Oktober Oranienburger HC II - TSG Lübbenau 63 -:- Samstag, 26.Oktober TSG Lübbenau 63 - Lausitzer HC Cottbus II -:- HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst - SV Jahn Bad Freienwalde -:- HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf - BSV G-W Finsterwalde -:- Sonntag, 27.Oktober HC Spreewald - HSV Wildau 1950 -:- Samstag, 02.November TSG Lübbenau 63 - BSV G-W Finsterwalde -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. HSV Wildau 1950 3 73:65 5:1 2. HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 4 109:102 5:3 3. HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 2 64:49 4:0 4. Lausitzer HC Cottbus II 2 68:62 3:1 5. SC Trebbin 3 70:83 3:3 6. HC Spreewald 2 62:55 2:2 7. SV Jahn Bad Freienwalde 2 44:46 2:2 8. Oranienburger HC II 3 86:95 1:5 9. TSG Lübbenau 63 3 75:86 1:5 10. BSV G-W Finsterwalde 2 54:62 0:4 PL Platz SP Spiele PKT Punkte

Samstag, 19.Oktober TSV Germania Massen - Märkischer BSV Belzig -:- HSC 2000 Frankfurt(Oder) - HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf -:- Sonntag, 20.Oktober HSC Potsdam - SV Lok Rangsdorf -:- SV 63 Brandenburg-West - MTV 1860 Altlandsberg II -:- Samstag, 26.Oktober SV Lok Rangsdorf - Oranienburger HC -:- HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf - HSC Potsdam -:- VfB Doberlug-Kirchhain - HSC 2000 Frankfurt(Oder) -:- Sonntag, 27.Oktober MTV 1860 Altlandsberg II - HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst -:- Pl Verein Sp Tore Pkt 1. HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf 4 106:93 8:0 2. TSV Germania Massen 4 105:99 6:2 3. HSC Potsdam 3 82:72 5:1 4. HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst 3 71:57 4:2 5. Märkischer BSV Belzig 4 96:96 4:4 6. Oranienburger HC 4 100:101 4:4 7. HSC 2000 Frankfurt(Oder) 2 52:42 3:1 8. VfB Doberlug-Kirchhain 3 70:74 2:4 9. MTV 1860 Altlandsberg II 4 91:99 2:6 10. SV Lok Rangsdorf 3 58:73 0:6 11. SV 63 Brandenburg-West 4 93:118 0:8 PL Platz SP Spiele PKT Punkte