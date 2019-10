Der SV Babelsberg 03 wartet auch nach dem 11. Spieltag in der Regionalliga Nordost weiter auf den ersten Sieg. Die Mannschaft von Marco Vorbeck kam am Samstag gegen Rot-Weiß Erfurt nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Babelsberg hatte viele gute Chancen, verschoss einen Handelfmeter und war auch sonst eigentlich die bessere Mannschaft.

Vor mehr als 2.000 Zuschauern im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion waren die Gastgeber von Beginn an die dominierende Mannschaft. Ein ums andere Mal rettete Jannick Theißen im Tor der Erfurter seine Mannschaft vor dem frühen Rückstand. In der 20. Minute konnte der Schlussmann das Gegentor dann nicht mehr verhindern. Tom Nattermann setzte sich im Strafraum gut durch und verwandelte mit seinem dritten Saisontreffer zur verdienten 1:0-Führung für Babelsberg. Zwar hatte auch Erfurt in der ersten Halbzeit einige gute Möglichkeiten, das Team von Ex-Bundesligaspieler Thomas Brdaric konnte diese aber nicht verwerten.

Auch im zweiteren Durchgang war Babelsberg die bessere Mannschaft. Nattermann lieferte sich ein Privatduell mit Erfurt-Torwart Jannick Theißen. Der 21-Jährige zeigte nicht nur wegen des gehaltenen Handelfmeters in der 62. Minute eine starke Leistung.

Er hielt seine Mannschaft so im Spiel und tatsächlich bestrafte Erfurt die mangelnden Effektivität der Gastgeber spät. In der 80. Minute erzielte Francis Adomah mit einem Traumtor den schmeichelhaften Ausgleich. Babelsberg verpasst somit auch im elften Saisonspiel den ersten Sieg und findet sich weiterhin auf dem 16. Tabellenplatz wieder.