Regionalliga Nordost | 13. Spieltag - Auf der Suche nach Form und Punkten

24.10.19 | 14:20 Uhr

Weshalb Rathenow Spieler schont, warum es bei Viktoria Berlin Rabatte gibt und die Arena in Fürstenwalde zum Partyzelt wird. Und dann gibt es noch das Duell Babelsberg gegen Cottbus, live im rbb. Die Vorschau auf den 13. Spieltag der Regionalliga Nordost.

Bei Optik Rathenow sind sie gerade auf ständiger Suche. Die A-Jugend sucht noch Spieler. Der Verein einen Mannschaftsbetreuer. Und die Herrenmannschaft aus der Regionalliga Nordost ihre Form. Elf Punkte aus zwölf Spielen, dazu eine Tordifferenz von minus 14: Optik muss dringend das Visier einstellen.

Immerhin gelang am vergangenen Wochenende mit dem 2:1 über den BFC Dynamo der zweite Saisonsieg. Wenn auch nur mit viel Glück, wie Trainer Ingo Kahlisch zugab: "Der BFC war in der ersten Halbzeit sehr stark, hat sehr gut den Ball laufen lassen und zum Glück das zweite Tor nicht gemacht." Deutlich besser steht der kommende Gegner Wacker Nordhausen da. Eigentlich. Denn trotz Tabellenplatz fünf lief es zuletzt so gar nicht für die Mannschaft von Trainer Heiko Scholz. Und die Niederlagenserie von drei Spielen mit 6:11 Toren führte nun zu drastischen Maßnahmen: Jan Glinker (35) sowie Jan Löhmannsröben (28) und Sebastian Heidinger (33) wurden mit sofortiger Wirkung in die Reservemannschaft verbannt. Zeichen setzen nennt der Coach das, der zudem sagt: "Nur ein Sieg zählt."

Drei Fragen: Ingo Kahlisch, Trainer Optik Rathenow Warum stellt Rathenow mit 10 Toren die schwächste Offensive der Liga? "Weil wir die Qualität nicht haben. Wir sind ja eine der wenigen Amateurmannschaften in dieser Liga. Und es war ja klar, dass es schwer wird für uns. Wir haben viele Spieler aus dem leistungsorientieren Amateur- und Jugendfußball und die kommen natürlich an ihre Grenzen. Und wir versuchen mit ein paar einfachen Spielformen und mit Mut, Tore zu schießen. Die Chancen war ja da, aber die Qualität nicht. Und aus einem Brauereipferd macht man keinen Galopper im Amateurfußball."

Hat ihre Mannschaft auch konditionelle Probleme? "Wir haben ein paar Leistungsträger, die arbeiten oder studieren und die dann nur zwei, drei Mal pro Woche trainieren können. Und wenn man dann gegen Vollprofis spielt, hat man eben Probleme und das weiß man als Trainer und dann hofft und zittert man einfach nur, dass man über die Runden kommt. Im Winter fahren wir wieder ins Trainingslager in die Türkei, und dann wollen wir den Jungs ein bisschen Fitness beibringen."

Wie sehen Sie den kommenden Gegner Nordhausen? "Für uns war es schlecht, dass Nordhausen in Auerbach fünf Dinger bekommen hat. Aber das ist ein Spiel, das für uns außen vor steht. Weil die sind ja eigentlich der Liga-Krösus finanziell gesehen. Und wir haben vier, fünf angeschlagene Spieler. Die lasse ich jetzt am Wochenende pausieren. Denn unsere eigentlichen Gegner kommen erst noch - mit Chemie Leipzig, Halberstadt und Bischofswerda."

Viktoria mit Lockangebot

Das Berliner Derby-Fieber hat auch die Regionalliga Nordost erreicht. Denn nicht nur zwischen Union und Hertha kommt es bald zum direkten Duell, auch drei Etagen tiefer stehen Berliner Festtage an. Insbesondere für Viktoria Berlin, deren kommende drei Heimspielgegner lauten: Berliner AK, BFC Dynamo und Hertha II. Weshalb Viktoria (Tabellen-Siebter) nun die "Derby Dauerkarte" anbietet, mit der man drei Spiele für den Preis von zweien erhält. Kleiner Euphorie-Dämpfer. Wirklich verwöhnt wird man im Stadion Lichterfelde derzeit nicht. Vier Unentschieden in den letzten vier Heimspielen und dabei bescheidene zwei Tore sind nicht gerade ein Heißmacher. Und womöglich knüpft der Berliner AK als kommender Gegner ja einfach an die Leistung der Vorwoche an, als es nach acht sieglosen Spielen in Folge einen 4:1-Erfolg in Meuselwitz gab.

Aufsteiger gegen Aufstiegskandidaten

Schwere Aufgabe für Lichtenberg 47. Der Aufsteiger hat den Tabellenzweiten VSG Altglienicke zu Gast. Und muss dabei zunächst noch auf Neuzugang Marcel Rausch verzichten. Der 23-jährige Flügelspieler wurde bei Hertha BSC ausgebildet, stand letzte Saison beim BFC Dynamo unter Vertrag und kann bereits auf immerhin 128 Einsätze in der Regionalliga verweisen. Er unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2021 und soll ab Mitte November spielberechtigt sein.

Tore satt in Halberstadt

Fast schon eine Garantie auf Tore verspricht das Spiel zwischen Germania Halberstadt und Spitzenreiter Hertha BSC II. Auf der einen Seite die Gastgeber mit der viertschlechtesten Defensive der Liga (23 Gegentore in zwölf Spielen). Auf der anderen Seite die Zweitvertretung der Hertha mit der besten Offensive der Spielklasse (42 Tore in zwölf Spielen). Zieht man die bisherigen Saisonspiele beider Mannschaften zu Buche, fallen in der Partie übrigens voraussichtlich ziemlich genau vier Tore. Bei Viktoria Berlin reicht das für mehrere Jahre ...

Einweihungsparty in Fürstenwalde

Friede, Freude, Stadion heißt es bei Union Fürstenwalde. Denn der Verein aus dem verlängerten Südosten Berlins und Bundesligist 1. FC Union Berlin haben sich wieder lieb, so heißt es. Dass das mal anders war, lag am Tribünendach in Fürstenwalde, welches sie einst gebraucht von den Eisernen gekauft hatten und das sich anfangs als schrottreif erwies. Doch jetzt ist alles gut und die neue, überdachte Gerade mit 500 Sitz- und 1.500 Stehplätzen kann im Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt endlich eingeweiht werden. Und die Zeichen, dass es ein frohes Fest wird, stehen gut. Denn auch wenn beide Verein in der Tabelle nur drei Punkte trennen, ist die Auswärtsbilanz der Gäste mit bisher lediglich drei Punkten in sechs Spielen überschaubar.

Richtungskampf im Mittelfeld

Wenn das Prädikat "richtungsweisend" zutrifft, dann auf das Duell zwischen dem BFC Dynamo und dem ZFC Meuselwitz. Platz neun gegen dreizehn. klingt zwar relativ entspannt nach Mittelfeldgeplänkel, aber vier beziehungsweise zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge zeugen von der Wichtigkeit der Begegnung.

Brisantes Livespiel am Sonntag

Das Beste kommt zum Schluss und in diesem Sinne steht am Sonntag um 14 Uhr an, live im rbb Fernsehen und im Stream auf rbb|24: Babelsberg 03 gegen Energie Cottbus. Heißt auch: Siegloser Vorletzter gegen zuletzt vermehrt siegreichen Vierten. Ein Duell mit sportlicher Vorgeschichte, aber auch Brisanz über den Rasen hinaus. 1.000 bis 1.500 Gästefans werden erwartet. Und weil nicht auszuschließen ist, "dass gewaltbereite Fans beider Fanlager das Spiel besuchen werden", wie Heiko Schmidt, Leiter der Pressestelle der Polizeidirektion West im Vorfeld sagte, seien die "allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen" mit "besonderer Sorgfalt" durchzuführen, wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) im Vorfeld formulierte. Über Sicherheitsmaßnahmen sollte sich auch Babelsbergs Trainer Marco Vorbeck Gedanken machen. Denn bei den Spielen von Gegner Cottbus gab es bisher satte 55 Tore in zwölf Saisonspielen zu sehen.

Sendung: 24.10.2019, rbbUM6, 18:15 Uhr