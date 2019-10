Déjà-Vu in Lichtenberg - und ein Fernduell an der Spitze

Lichtenberg 47 und Viktoria Berlin treffen sich am Samstag zum zweiten Duell innerhalb von nur acht Tagen. Trotz des Sieges im Landespokal erwartet Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato ein enges Spiel. An der Tabellenspitze kommt es zu einem Fernduell.

Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato erwartet in der Liga allerdings ein komplett anderes Spiel und eine "anders eingestellte" Lichtenberger-Mannschaft. Das Team von Uwe Lehmann wartet nach einem guten Saisonstart wettbewerbsübergreifend bereits seit sechs Spielen auf einen Sieg. Der Aufsteiger ist in der Tabelle auf den 12. Platz abgerutscht, Viktoria geht daher als Siebter auch im Ligaspiel als Favorit in die Partie.

Für den SV Lichtenberg 47 und Viktoria Berlin wird sich der 12. Spieltag in der Regionalliga Nordost wie ein Déjà-Vu anfühlen. Standen sich beide Teams vor einer knappen Woche noch im Berliner Landespokal gegenüber, geht es am Samstag auch in der Liga gegeneinander. Dank einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit hatte sich Viktoria im Pokal am Ende deutlich mit 3:0 durchgesetzt.

"Wir haben sechs Mal unentschieden gespielt. Davon waren einige unglücklich, weil wir den Ausgleich erst kurz vor Abpfiff bekommen haben. Man merkt, dass wir noch nicht eingespielt sind - uns fehlt die Zielstrebigkeit. Über unsere Abwehr müssen wir nicht reden: Nach zehn Spielen (das Spiel Viktoria - Meuselwitz am 11. Spieltag wurde verschoben, Anm. d. Red.) nur sechs Gegentore - davon vier nach Standardsituationen - zu haben, sucht seinesgleichen. Das bringt nur leider nichts, wenn wir die Chancen, die wir haben, nicht verwandeln. Ich sehe uns aber in einer Entwicklung. Wenn du nur eine Niederlage bekommst, ist es auch nicht so schlecht. Am Ende ist es unser Ziel, unter die ersten sechs der Liga zu kommen."

"Lichtenberg ist eine Mannschaft, die sehr eingespielt wirkt, die einen Plan und eine Idee hat. Da möchte ich auch Uwe Lehmann ein Kompliment machen - das ist nicht bei allen Teams so. Lichtenberg ist letztes Jahr aufgestiegen, hat also einiges richtig gemacht und das haben sie auch mit in die Regionalliga genommen. Außerdem haben sie gute Einzelspieler, die ein Spiel entscheiden können. Wir müssen besonders aufpassen."

"Wenn du lange genug in dem Geschäft bist, weißt du, dass jedes Spiel bei Null anfängt. Es gilt, dass 3:0 auzublenden. Uns wird ein ganz anderer Gegner erwarten. Wir spielen diesmal auswärts in Lichtenberg, auf einem anderen Platz und die Mannschaft wird anders eingestellt sein. Wir müssen unser Spiel durchziehen und müssen noch mehr Wille als am Freitag zeigen. Das wird am Ende entscheidend sein."

Auch der BFC Dynamo geht favorisiert in sein Auswärtsspiel bei Optik Rathenow. Nach einer Negativserie von sieben Spielen ohne Sieg feierte die Mannschaft von Christian Benbennek am letzten Spieltag gegen Auerbach wieder einen Dreier. Dieser Erfolg soll am Samstag in Rathenow bestätigt und so wieder Anschluss an die Spitzengruppe der Regionalliga Nordost hergestellt werden.

Das möchte auch der Berliner Athletik-Klub. Mit dem ZFC Meuselwitz trifft die Mannschaft von Dirk Kunert allerdings auf einen direkten Verfolger in der Tabelle. Beide Mannschaften befinden sich aktuell in einem Formtief. Meuselwitz hofft nach drei Niederlagen in Serie wieder auf einen Sieg, der Berliner AK ist bereits seit dem dritten Spieltag ohne Drei-Punkte-Erfolg.