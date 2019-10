imago images/Metodi Popow Audio: Inforadio | 12.10.19 | 12:15 Uhr | Thomas Kroh | Bild: imago images/Metodi Popow

Interview | Hertha-Trainer Ante Covic - "Ich bin kein Koffer-Trainer, ich reise nicht von Verein zu Verein"

12.10.19 | 13:51 Uhr

Nach einem schwierigen Saisonstart ist Hertha-Trainer Ante Covic mit seiner Mannschaft in der Erfolgspur. Wie Hertha es schaffte, zuletzt drei Siege zu feiern, warum Kritik an ihm abprallt und Bundesligatrainer sein Traumberuf ist, erklärt Covic im Interview.



rbb|24: Herr Covic, als klar wurde, dass Sie Pal Dardai als Cheftrainer beerben würden, gab es nicht nur Euphorie, sondern auch Skepsis. Wie haben Sie diese Bedenken damals wahrgenommen?

Ante Covic: Die Entscheidungsträger, die mich zum Cheftrainer gemacht haben, haben sich etwas dabei gedacht. Ich bin seit vielen Jahren als Trainer im Verein tätig - mittlerweile im zehnten Jahr. Jeder einzelne hat sich meinen Werdegang innerhalb des Vereins angeschaut und erkannt, dass ich endlich mal dran bin. Ich glaube, im Leben bekommt man nichts geschenkt, man muss sich alles hart erarbeiten. Ich bilde mir ein, dass ich mir diese Position hart erarbeitet habe. Wohl wissend, dass sie eine enorme Verantwortung mit sich bringt, dass Hertha kein normaler Arbeitgeber ist und ich kein Koffer-Trainer bin. Ich reise nicht von Verein zu Verein, um Mannschaften zu trainieren. Ich darf in meinem Heimatverein Bundesligatrainer sein, das ist etwas Außergewöhnliches für mich.

Sie haben 62 Bundesligaspiele absolviert. Manche Leute meinen, es hätten weitaus mehr sein können. Bislang waren Sie ausschließlich Nachwuchstrainer. Da käme sicherlich manch einer ins Grübeln, ob er dem Job als Bundesligatrainer gewachsen ist.

Ich bin der Meinung, dass ich bei Hertha eine sehr gute Ausbildung genossen habe und meinen Trainerschein hier in Deutschland gemacht. Ich habe mit Sicherheit nicht die Erfahrung wie jemand, der 400 Bundesligaspiele gemacht hat, mein Werdegang hat aber auch gezeigt, dass ich hochtalentiert war. Aus diesem Talent habe ich vielleicht nicht alles ausgeschöpft - weil ich nicht fleißig war. Ich habe mir in meiner zweiten Karriere als Trainer geschworen, dass es nicht am Fleiß scheitern wird.

Sie sind angetreten, Hertha künftig Angriffsfußball spielen zu lassen – ein bisschen Spektakel soll schon sein. Davon war in den ersten Spielen nicht viel zu sehen, es gab drei Niederlagen. Zuletzt gab es allerdings die kleine Siegesserie mit sogar ansehnlichem Fußball. Wie haben Sie das hinbekommen?

Ich muss ein bisschen schmunzeln - Sie werden mir verzeihen. Wenn wir sagen, es gab drei Niederlagen und nur eine kleine Siegesserie, die allerdings auch schon drei Spiele dauert, ist diese nicht kürzer als die Niederlagenserie. Manchmal gibt es eben ein halbleeres anstatt eines halbvollen Glases. Wir sind nicht so gut in die Meisterschaft gestartet, bis auf das Spiel gegen Bayern München, in dem wir ein ordentliches Ergebnis erzielt und eine gewisse Euphorie entfaltet haben. Im Spiel gegen Paderborn, in dem wir den Sieg erzwungen haben, haben wir dann alles in die richtige Bahn gelenkt und in den letzten drei Spielen dann ordentlichen Fußball geboten. Von dem Spektakel, für das die Zuschauer ins Stadion gehen, war gegen Düsseldorf schon einiges dabei.

Es scheint, als würde das, was andere junge Trainer belastet, an Ihnen abprallen. Nehmen Sie das Leben - auch wenn es manchmal schwer ist - insgesamt leicht?

Ich fahre jeden Morgen - auch nach den drei Niederlagen, die wir hatten - mit einem Lächeln zur Arbeit. Ich kann mich glücklich schätzen, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Ich bin ein privilegierter Mensch, darf in der Bundesliga Trainer sein, mich dort in der Spitze bewegen und dabei sogar noch meinen Heimatverein vertreten. Es ist extrem wichtig, all diese Aspekte in einer ruhigen Minute zu reflektieren und Gott dafür zu danken, was ich bislang machen durfte. Außerdem sage ich mir immer: "Mehr als arbeiten kannst du nicht." Man braucht auch ein gewisses Spielglück. Nur Fleiß wird auf Dauer nicht reichen - ist aber die Grundvoraussetzung, um erfolgreich zu sein.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Thomas Kroh für das rbb-Inforadio. Dieser Text eine gekürzte und redigierte Fassung. Das gesamte Gespräch können Sie durch einen Klick ins Titlebild nachhören.

Sendung: Inforadio, 12.10.19, 12:15 Uhr