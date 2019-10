Hertha BSC bekommt beim Stadion-Neubauprojekt Unterstützung vom Berliner Landessportbund (LSB) und Fußball-Verband (BFV). "LSB und BFV erkennen an, dass ein neues Stadion die Infrastruktur der Sportmetropole entscheidend bereichert und bedauern, dass sich die Suche nach einem geeigneten Standort weiter ergebnislos hinzieht", hieß es in einer Mitteilung des Fußball-Verbandes am Freitag.

Aus Solidarität innerhalb des organisierten Sports und im Interesse der Sportmetropole Berlin würden sie den Senat auffordern, den Dialog mit dem Berliner Bundesligisten über ein eigenes Stadion "zu intensivieren und gemeinsam nach einer realisierbaren Lösung für den Fußballstandort Berlin zu suchen".