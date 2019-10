Bild: Privat

Joan Oumari spielt in Japan mit Stars - Als Neuköllner Straßenkicker ins Team von Podolski

23.10.19 | 14:58 Uhr

Joan Oumari kommt aus Berlin-Neukölln und hat eine außergewöhnliche Karriere rund um den Globus hingelegt. Inzwischen spielt er in Japan zusammen mit Lukas Podolski. Dabei war seine Laufbahn eigentlich schon vorbei, bevor sie anfing. Von Ilja Behnisch

Alles fing an, als es eigentlich schon zu spät war für eine Profi-Karriere. "Ich war Straßenkicker. Aber mit 17 hat mein Bruder mich in den Verein gebracht", erzählt Joan Oumari. Vom Pflaster Neuköllns hoch nach Reinickendorf: Die "Füchse" sind sein Sprungbrett. Mit 20 geht es weiter zum SV Babelsberg 03 in die Regionalliga. Keine leichte Zeit, trotzdem die Initialzündung: "Ich habe die ersten zwei Jahre gar nicht gespielt. Und als ich dann plötzlich dran war, kam die Gier nach mehr. Ich wollte mehr Komplimente, mehr Schulterklopfer. Das war meine Motivation", erzählt er heute am Telefon. Sein Wille hat Joan Oumari inzwischen um die ganze Welt geführt. Der 31-jährige Deutsch-Libanese spielt seit Ende Juli dieses Jahres mit den Helden seiner Kindheit zusammen: Dem Weltmeister Lukas Podolski, den sie Prinz nennen. Mit Andrès Iniesta, dem spanischen Welt- und Europameister, der Legende des FC Barcelona, über den Pep Guardiola einst sagte, er werde sie "alle in den Ruhestand schicken." Und mit David Villa, ebenfalls Welt- und Europameister mit Spanien und einer, den sie in seiner Heimat oft nur "Maravilla" nennen – übersetzt: "Wunder".



"Ich weiß, woher ich komme"

Sie alle sieht der Innenverteidiger Oumari jeden Tag im Training bei Vissel Kobe, einem japanischen Erstligisten, der jünger ist als Oumari selbst. "Vissel" ein Kunstwort aus den englischen Begriffen für "victory" (Sieg) und "vessel" (Schiff). Trainiert wird das Team in der Hafenstadt von dem Ex-Bayern-Profi Thorsten Fink. Der bislang größte Erfolg des Klubs sind die Verpflichtungen von Podolski, Iniesta und Villa. In der Tabelle steht Vissel gerade auf Platz zehn. "Ein super Gefühl" sei das natürlich, sagt Joan Oumari. "Das waren Idole, das sind sie immer noch." Er sagt aber auch: "Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, was ich alles machen musste, um hier zu sein. Ich war ein Junge aus Neukölln. Und jetzt bin ich Joan Oumari, ein Fußballprofi, der in Kobe spielt."



Gedankenlosigkeit als Stärke

Wenn jemand anfängt, über sich selbst in der dritten Person zu sprechen, sollten normalerweise die Alarmglocken schrillen ("Ein Lothar Matthäus braucht keine dritte Person. Er kommt sehr gut allein zurecht."). Bei Joan Oumari allerdings muss man sich keine Sorgen machen. Der Stolz ist sein Antrieb. Auch als er damals in Babelsberg nur auf der Bank sitzt, gibt er nicht auf. Es geht vorwärts: Der Klub steigt auf, Oumari spielt dritte Liga, endlich Profifußball, 2011 geht er nach Erfurt. "Da wurde mir bewußt, dass es eine Karriere werden kann", sagt er. Seine größte Stärke? "Ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht. Und ich denke, wenn man sich weniger Gedanken macht, hat man auch weniger Druck. Und wenn man mit Spaß an die Sache geht, denke ich, dass man auch belohnt wird." Oumaris Belohnung heißt FSV Frankfurt, zweieinhalb Jahre Zweite Liga. Auch dort klopfen sie ihm auf die Schulter. Oumari denkt, dass auch die Bundesliga drin sein sollte, doch die Angebote bleiben aus. Also wechselt er zu Sivasspor in die erste türkische Liga. "Mit 26 war es mir dann auch wichtig, mich abzusichern. Außerdem dachte ich mir: OK, die Kultur kennst Du und es ist nicht weit entfernt von Deutschland", blickt er heute zurück.

"Alle Stationen waren wichtig"

Sivas ist zwar die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Zentralanatolien, doch rückblickend sei ihm dort "alles zu ruhig" gewesen, sagt Oumari. Zumal er schon bald wieder eine bessere Option auf dem Tisch hat: "Die Araber sind mit einem sehr, sehr guten Vertrag gekommen. Und ich spreche die Sprache." Also wechselt er erneut, diesmal zu Al-Nasr nach Dubai. "Jedes Land hat sein eigenes Kapitel und deswegen habe ich mich auch menschlich weiter entwickelt. Alle Stationen waren wichtig", reflektiert der 16-fache Nationalspieler des Libanon.



Keine Probleme mit den Superstars

In Japan schlägt er Ende 2018 zum ersten Mal auf, bei Sagan Tosu, einem noch kleineren Verein als Vissel Kobe. Und auch dort trifft er auf eine spanische Legende, Fernando Torres. Der debütierte mit 17 in der ersten Mannschaft von Atletico Madrid - Joan Oumari fing in diesem Alter bei den Reinickendorfer Füchsen an. Diese Unterschiede seien kein Problem, sagt Oumari: "Am Anfang dachte ich mir auch, ich müsste aufpassen, vielleicht sind die ja arrogant. Aber das sind alles super Charaktere." Auch über Lukas Podolski, seinen neuen Mitspieler bei Vissel Kobe, verliert der Neuköllner kein schlechtes Wort: "Es ist super, dass wir in einer Mannschaft spielen. Das gibt uns ein bisschen Heimatgefühl." Denn trotz all der wertvollen Erfahrungen, die Oumari inzwischen rund um die Welt gesammelt hat, die Rückkehr nach Deutschland steht für ihn fest. "In Berlin bin ich immer, wenn wir frei haben. Und da geht es auch nach der Karriere hin. Wenn man dann an den Strand gehen will, kann man ja irgendwohin fliegen", sagt er.



Ein paar Jährchen als Profi habe er noch. Wohin es ihn als Nächstes zieht? Oumari zeigt sich entspannt, erzählt, er lasse sich leiten: "Ich glaube an Gott. Wenn ich zurückblicke, dann war das alles geplant, wie ein Puzzle. Mit der Zeit kapiert man, warum etwas passiert ist." Und offenbar auch, was ihm seine Heimat bedeutet: "Ich vermisse alles an Deutschland. Ich war ja in vielen Ländern und da siehst Du mal, wie gut es den Leuten da geht."

Spitzengastro - aber kein Döner

Auch, weil Kobe zwar weltweit für sein Rindfleisch und überhaupt die gute Gastronomie gerühmt wird, man aber nirgends einen Döner bekommt - großes Thema für einen Berliner, knapp 9.000 Kilometer weit weg von Zuhause. "Davon sprechen wir immer: Jetzt einen Döner, das wäre perfekt", sagt Oumari über die gemeinsame Sehnsucht von ihm und Lukas Podolski. Der hat in seiner Heimatstadt einen eigenen Döner-Imbiss aufgemacht. Und vielleicht lädt ihn der Prinz ja nach Köln, wenn das Abenteuer Profi-Fußball beendet ist.

