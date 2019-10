Der Berliner Fußball-Verband (BFV) erwartet nach dem Wirbel um den Salut-Jubel türkischer Nationalspieler in der vergangenen Woche keine vergleichbaren Zwischenfälle im Berliner Amateurbereich. "Wir haben in den letzten Tagen viele persönliche Gespräche geführt und sind gut vorbereitet, damit nichts eskaliert", sagte Mehmet Matur, Präsidialmitglied Integration des BFV, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Matur selbst habe mit vielen Verantwortlichen gesprochen, "damit so etwas nicht vorkommt und es auch keine Provokationen gibt", sagte er: "Wir wollen sehr gut aufgestellt sein, können aber nie etwas ganz ausschließen."