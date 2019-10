Bild: www.imago-images.de

Stahnsdorf erwartet "größtes Spiel der Vereinsgeschichte“ - Riesige Vorfreude auf Seriensieger Energie Cottbus

11.10.19 | 19:48 Uhr

Als die Achtelfinals im Landespokal ausgelost wurden, knallten in Stahnsdorf die Sektkorken. Der Aufsteiger in die Brandenburg-Liga zog mit Energie Cottbus das ganz große Los. Auch weil deren Trainer eine ganz besondere Bilanz vorzuweisen hat. Von Andreas Friebel

Es ist schon eine beeindruckende Bilanz, die Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz im Brandenburger Landespokal vorzuweisen hat. Seit seiner Rückkehr in die Lausitz, das war im Frühjahr 2016, hat er mit seinem Klub alle Spiele in diesem Wettbewerb gewonnen. "Das ist nicht selbstverständlich", sagt Wollitz, der natürlich auch weiß, dass im Pokal immer mal wieder ein kleinerer Klub bekanntere und höherklassigere Vereine rauswirft. Das ging auch Energie Cottbus schon so. Im November 2015 scheiterten die Lausitzer im Viertelfinale in Luckenwalde. Das war die bislang letzte Niederlage auf Landespokalebene. Damals wurde Cottbus noch von Vasile Miriuta trainiert. Unter seinem Nachfolger Wollitz gewann Energie den Pokal danach drei Mal in Folge (2017-2019). Macht unterm Strich 18 Spiele und Siege in Folge - dazu kommen zwei aus der aktuellen Pokal-Saison.



Wollitz lobt den Gegner

"Wir sind Pokalverteidiger und wollen den auch in dieser Saison holen", sagt Wollitz. Gegner RSV Eintracht spricht auf seiner Webseite vom "größten Spiel der Vereinsgeschichte". Cheftrainer Patrick Hinze sagte der "Märkischen Allgemeinen Zeitung" [sportbuzzer.de]: "Energie hat den Brandenburger Fußball in den vergangenen 20 Jahren wie kein anderer Verein geprägt. Das wird ein Highlight für die Region." Hinze trainiert die erste Männermannschaft des RSV seit drei Jahren. Unter seiner Regie stieg der Verein im Frühjahr in die Brandenburg-Liga auf, wo Stahnsdorf nach sieben Spieltagen sensationell auf dem ersten Tabellenplatz rangiert. "Ich habe mir vor ein paar Wochen das Spiel gegen Eberswalde angeschaut. Da lag Stahnsdorf schon mit 0:4 zurück und hat noch mit 5:4 gewonnen. Die Jungs hatten einen klaren Plan und haben schnell gespielt", lobt Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz den nächsten Gegner.



Sein Gegenüber, Patrick Hinze, stammt übrigens aus dem Nachwuchs von Hertha BSC. 2003 gewann er zusammen mit Energie-Innenverteidiger Robert Müller die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft. "Das waren Wahnsinnsmomente. So etwas verbindet. Wir treffen uns ein- bis zweimal im Jahr zum Brunchen. Robert ist ein ganz sauberer Junge", sagt der 33-jährige Hinze der MAZ.

Die dritte Runde im Überblick Samstag 15 Uhr: 1. FC Frankfurt (Oder) - FSV Union Fürstenwalde

Oranienburger FC Eintracht 1901 - SV Babelsberg 03

FSV Glückauf Brieske/Senftenberg - SV Altlüdersdorf

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - FSV Optik Rathenow

TSV Chemie Premnitz - FSV 63 Luckenwalde

RSV Eintracht 1949 - FC Energie Cottbus

FV Preussen Eberswalde - TuS 1896 Sachsenhausen

FSV Bernau - SV Grün-Weiß Lübben

Geplanter Wechsel im Tor

Am Samstag sind Hinze und Müller nun Gegner und Energie Cottbus der klare Favorit. "Es ist aber gefährlich, wenn wir glauben: Das geht einfach so. Deshalb werde ich auch die bestmögliche Elf auf den Rasen schicken. Damit zeigt sich deutlich, wie ernst wir den Gegner nehmen", so Wollitz.



Lediglich auf zwei Positionen werden die Lausitzer wechseln: Im Tor bekommt Toni Stahl eine Chance. "Das hat er sich verdient", so Wollitz, "Toni ist im Training sehr präsent und hat auch schon im Freundschaftsspiel gegen Dortmund gezeigt, was in ihm steckt." Außerdem fehlt Cottbus Tobias Eisenhuth. Er ist beim U18-Sichtungscamp in Duisburg.

Sendung: 11.10.2019, rbb24, 21:45 Uhr