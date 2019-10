Fußball-Regionalligist Energie Cottbus kann weiter auf den vierten Titel im Brandenburger Landespokal in Folge hoffen: Beim RSV Eintracht 1949 in Stahnsdorf wurde das Team von Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz seiner Favoritenrolle gerecht - und gewann beim sechstklassigen Brandenburg-Ligisten mit 2:1. Die Lausitzer stehen damit im Viertelfinale des Wettbewerbs.

Beim nunmehr 21. Sieg im Landespokal in Serie brachte Niklas Geisler die Cottbuser bereits in der siebten Minute in Führung. Der Beginn eines Schützenfestes? Mitnichten. Vielmehr konnte der Underdog vor 1.325 Zuschauern zunächst durch Levi Böttcher ausgleichen. Bereits kurz vor der Pause erzielte Routinier Dimitar Rangelov dann das 2:1 - es sollte der letzte Treffer an diesem Nachmittag auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße bleiben.