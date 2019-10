Im Viertelfinale des Brandenburger Landespokals muss Energie Cottbus bei der FSV 63 Luckenwalde antreten. Das ergab eine Auslosung am Donnerstag. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz trifft am 16. November (14:00 Uhr) auf den Oberligisten. Der SV Babelsberg 03 spielt gegen Landesligist FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Für das Team von Marco Vorbeck geht es ebenfalls in einem Auswärtsspiel um den Einzug in das Halbfinale.