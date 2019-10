Hertha BSC muss weiter auf den ersten Sieg in Bremen seit 13 Jahren warten. Die Berliner spielten bei Werder 1:1. Lange Zeit lagen sie in Rückstand - und Bremen drängte auf die Entscheidung. Doch dann traf ein Joker.

Hertha BSC hat es nicht geschafft, den Werder-Fluch zu beenden. Das Team von Ante Covic spielte am Samstagnachmittag 1:1 (0:1) in Bremen und wartet damit seit mehr als 13 Jahren auf einen Sieg in der Hansestadt. Am Ende war es ein glücklicher Punktgewinn für die Herthaner, weil Joker Dodi Lukebakio traf - und die Hausherren ihre Chancen nicht nutzten.

Niklas Stark - bei der Nationalmannschaft schmerzhaft mit dem Glastisch kollidiert - fehlte bei den Berlinern. Für ihn rückte Karim Rekik in die Innenverteidigung. Doch weder der Niederländer noch seine Defensiv-Kollegen konnten das frühe Unheil verhindern. Gerade einmal sieben Minuten dauerte es, bis die Bremer jubelten. Sargent, Eggestein, Sargent hieß die Eiltempo-Kombination und der erst 19-jährige US-Nationalspieler - Vorname: Josh - traf von der Strafraumgrenze zum 1:0 für die Gastgeber. Rune Jarstein war chancenlos. Das lag weniger an Sargents Schuss, als vielmehr daran, dass Dedryck Boyata den Ball ebenso unglücklich wie unhaltbar für den 35-jährigen Hertha-Keeper abfälschte.

Es war ein intensives Fußball-Spiel - und ein durchaus ansehnliches. Chancen gab es für beide Mannschaften. Die beste für die Berliner hatte Maximilian Mittelstädt, als die Gastgeber eine Ecke genau vor seine Füße klärten. Aus gut 20 Metern schloss er volley ab - und es fehlten nur wenige Zentimeter zum Traumtor. Der Ball touchierte noch die Latte (18.). Doch auch Bremer Fans setzten gleich mehrfach zum Jubel-Sprung an. So wie nach einer knappen halben Stunde. Da legte Marco Friedl ab auf Milot Rashica und dessen Schuss wäre wohl im Tor gelandet. Eigentlich. Aber wieder fälschte Boyata ab - dieses Mal war es die Rettung.

In dieser Phase sprach nicht viel für die Hertha. Doch dann kam Dodi Lukebakio. Der Neuzugang - eingewechselt in der 57. Minute - wurde auf der linken Seite an der Außenlinie angespielt. Erst schien er fast zu straucheln, doch dann setzte er zum Solo an. Unaufhaltsam. Gleich mehrere Bremer griffen ihn auf seinem Weg in den Strafraum nicht richtig an und der 22-Jährige nutzte diesen Freiraum eiskalt aus: Sein Schuss knallte mit voller Wucht gegen den Innenposten und von dort ins Werder-Tor (70.). Das 1:1, das auch der Endstand sein sollte.