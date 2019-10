Bild: imago images/Matthias Koch

Union Berlin vor Auswärtsspiel bei den Bayern - Nur Mut!

24.10.19 | 15:37 Uhr

Vor dem Spiel bei Bayern München übt sich Union Berlin darin, den Eindruck von Normalität zu verbreiten. Dabei wird das Spiel beim Rekordmeister für einige Unioner die Partie ihres Lebens - gleich 25 Profis reisen mit. Sie alle sollen Robert Lewandowski stoppen.



An eine volle Hütte sind sie an der Alten Försterei ja eigentlich gewöhnt. Aber das Bild, das sich Donnerstagmittag im Presseraum des Stadions von Union Berlin bot, war dann doch ein besonderes. Das anstehende Spiel der Eisernen beim FC Bayern München sorgt für Aufsehen rund um den Klub und lockte auch jende Medienvertreter an, die sich sonst eher nicht nach Köpenick verirren. Auch wenn Pressesprecher Christian Arbeit gleich mal relativierend einordnete: "Eigentlich bewegen wir uns ja von Premiere zu Premiere."



"Bayern darf nicht den besten Tag erwischen"

Das erste Bundesligaspiel, der erste Bundesligasieg (und das noch gegen Dortmund) und jetzt also das erste Mal zu Besuch in der Allianz Arena, zu Besuch beim Rekordmeister. "Man hat immer eine Chance", sagte Unions Trainer Urs Fischer gleich zu Beginn, schränkte allerdings ein: "Aber dann musst du ans Limit gehen. Und Bayern darf nicht den besten Tag erwischen." Wer seit geraumer Zeit so ziemlich immer einen seiner besten Tage erwischt, ist Robert Lewandowski, der Mittelstürmer der Bayern. Seit zwölf Spielen hat der Pole immer mindestens einmal getroffen. Wie hält man so einen auf?



Wie stoppt man Robert Lewandowski?

"Es gilt, nicht den Mut zu verlieren, wenn du eine Eins-zu-Eins-Situation gegen ihn hast", so Fischer. "Aber es braucht eine Team-Leistung, dass er gar nicht in diese Situationen kommt. Auch wenn das nicht über 90 Minuten gelingen wird." Mut war überhaupt so ein Thema an diesem Tag. Man müsse den Gegner unter Druck setzen, versuchen, ihn zu Fehlern zu zwingen. Ansonsten, da ist sich Fischer sicher, "bekommt man Probleme". Und auch die Atmosphäre spiele sicherlich eine Rolle, für viele Union-Profis ist der Auftritt in der bayrischen Landeshauptstadt der Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Für Fischer, der mit dem FC Basel einst in der Champions League antrat, gilt das sicher nicht. Vielleicht blieb er auch deshalb ruhig, vielleicht ist es auch einfach nur seine Art, jedenfalls stand am Ende die trocken wie souveräne Ansage: "Am Schluss ist es ein Fußballspiel. Man muss es auch nicht größer machen, als es ist."



Faktor Einwechselspieler

Zumal Union mit den DFB-Pokalspielen bei Borussia Dortmund (2016 und 2018) längst in einem größeren Stadion gespielt hat, die Arena in München fasst 6.000 Zuschauer weniger, und von mehr Fans begleitet wurde, als die immerhin 7.500, die an diesem Samstag mit nach Bayern reisen. Wer dann in der Startelf der Eisernen stehen wird, darüber wollte sich der Schweizer Cheftrainer wie üblich nicht in die Karten schauen lassen. Lieber verwies er darauf, dass beim 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg am vergangenen Samstag die Einwechselspieler ein entscheidender Faktor gewesen seien - nicht zum ersten Mal.



Gewinnspiel imago images / Matthias Koch Mo 28.10.2019 | 05:00 | Der schöne Morgen Karten gewinnen! - Das erste Hauptstadtderby

Besuch von Frau Fischer

Klar immerhin ist, dass Union sich am Freitag mit einem 25-Mann-Kader auf die Reise in den Süden machen wird. Schließlich steht am kommenden Dienstag auch das Pokalspiel beim SC Freiburg an. Weshalb die Mannschaft zwischendurch nicht nach Berlin zurückkehren wird. Ob die Mehrfachbelastung auch ein Anlass zur Rotation ist, ließ Fischer allerdings offen: "Ich bin eigentlich der Meinung, dass jeder Fußballer eine englische Woche überstehen sollte. Gut möglich, dass die ein oder andere Rotation gemacht wird, aber: Ich denke nicht schon an Hertha, weil am Schluss kommt es sowieso anders, als du es dir ausgedacht hast." Vom anstehenden Derby gegen den Stadtrivalen am 2. November wollte man ansonsten noch nichts wissen bei Union. Nur soviel ließ Urs Fischer schon wissen: Es kündigt sich hoher Besuch an. Denn seine Frau komme dann zu Besuch. Aber an eine volle Hütte sind sie bei Union ja gewöhnt.

Sendung: 24.10.2019, rbbUM6, 18:15 Uhr