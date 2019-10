Bild: imago images/Contrast

Fußball-Bundesliga - Diese fünf Dinge muss Union Berlin besser machen

17.10.19 | 09:54 Uhr

Vier Niederlagen in Folge, vier Punkte nach sieben Spielen und Tabellenplatz 16: Der Saisonstart von Union Berlin war durchwachsen. Was jetzt unbedingt besser werden muss - und was Lenin damit zu tun hat. Von Ilja Behnisch

"Sage mir, wer dich lobt, und ich sage dir, worin dein Fehler besteht." Wer hätte gedacht, dass Wladimir Iljitsch Lenin einmal etwas Erhellendes zum 1. FC Union Berlin beizutragen hätte? Andererseits: Wer hätte gedacht, dass der 1. FC Union Berlin mal Bundesliga spielen würde? Gelobt wurden die Köpenicker im Laufe der bisherigen Saison bereits zur Genüge. Nach dem sensationellen Sieg gegen Borussia Dortmund (3:1), nach dem Punktgewinn beim FC Augsburg (1:1). Aber auch nach den zuletzt vier Niederlagen in Folge. Denn ob gegen Werder Bremen (0:2), Bayer Leverkusen (0:2), Eintracht Frankfurt (1:2) oder den VfL Wolfsburg (0:1), am Ende erhielt Union vom Gegner noch stets warme Worte - und der die Punkte. Doch was muss sich ändern, damit die Mannschaft von Trainer Urs Fischer demnächst auch wieder Zählbares aus den Spielen mitnimmt? Hier kommen fünf Dinge, die Union besser machen muss.



1. Genauigkeit

Das Hauptproblem des Aufsteigers liegt in der Offensive. Nur sechs Treffer in sieben Spielen - einzig der Mitaufsteiger aus Köln war mit bisher fünf Treffern noch harmloser. Auch wenn Statistiken nicht immer die ganze Wahrheit erzählen (in Wolfsburg hatte Union 14:13 Torschüsse, aber deutlich weniger klare Chancen), lässt sich die Harmlosigkeit im Angriff nicht von der Hand weisen. Die Ursache allen Übels? Ungenaues Passspiel. Denn ob mit Vierer- oder zuletzt Dreierkette, ob mit zwei oder drei Stürmern: Unions Angriffsbemühungen konzentrieren sich auf schnelles Umschaltspiel und kranken vor allem an unsauberen Abspielen im letzten Spielfeld-Drittel. Gerade die Außenbahnspieler wie Sheraldo Becker, Suleiman Abdullahi, Marius Bülter oder Marcus Ingvartsen machen ihre guten Läufe in freie Räume so immer wieder zunichte. Dass Union mit einer Quote von nur 74 Prozent angekommener Pässe in dieser Kategorie zusammen mit Augsburg das Schlusslicht der Liga bildet, passt da nur ins Bild.



2. Chancenverwertung

Schaut man hingegen auf die Anzahl der Torschüsse, liegt Union mit 83 Versuchen in bisher sieben Spielen auf Platz zwölf und damit im Mittelfeld der Liga. Der Wert verrät zwar, siehe oben, nur bedingt etwas über die Qualität der Chancen, dennoch sagte Urs Fischer nach dem Spiel in Wolfsburg zu Recht: "Du musst auch mal einen reinhauen. Wir hatten die Möglichkeiten." Eine Aussage, die bis auf die Spiele gegen RB Leipzig (0:4) und bei Bayer Leverkusen bisher noch für jeden Bundesliga-Auftritt der Köpenicker galt. Ebenso wie diese: "Du musst mindestens ein Tor schießen, eines bekommst du meistens."



3. Individuelle Fehler

Dass Union noch in keinem Bundesliga-Spiel ohne Gegentreffer blieb, lag zumeist an individuellen Fehlern. Das klingt nach einer Binse, schließlich fallen Tore im Fußball meistens nach Fehlern. Doch gibt es Fehler und: FEHLER. Es gibt Situationen, die man besser hätte lösen können, und Situationen, die man so auf keinen Fall lösen darf. Wenn Torhüter Rafal Gikiewicz Gegentreffer fängt, dann noch zu häufig auf die letztgenannte Art. Mal ist das ein haarsträubender Fehlpass im Spielaufbau - dann, wenn die eigene Mannschaft kollektiv den Vorwärtsgang eingelegt hat und also besonders anfällig ist. So wie im Auftaktspiel gegen RB Leipzig. Mal ist das auch eine aufgehobene Abseitsstellung. So wie beim 0:1 in Wolfsburg, als Linksverteidiger Christopher Lenz buchstäblich nicht auf der Höhe war.



4. Disziplin

"Ich finde nicht, dass wir eine dreckige Truppe sind", sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel nach dem Spiel bei Bayer Leverkusen. Und tatsächlich muss man bei den Eisernen in Sachen Fair-Play differenzieren. So hat die Mannschaft zwar nach dem 1. FC Köln am häufigsten Foul gespielt in der Liga (107 Mal), dabei allerdings nur sechs gelbe Karten kassiert. Nur Werder Bremen (5) hat weniger. Dem gegenüber stehen drei Platzverweise. Jeweils Rot für Keven Schlotterbeck und Sebastian Polter und Gelb-Rot für Neven Subotic. Eine "dreckige Truppe" sei Union aber nicht, sagt Christopher Trimmel, "es ist eine individuelle Sache." Das mag stimmen, aber zu zehnt und in Bestbesetzung und also ohne gesperrte Spieler sind die Erfolgsaussichten noch immer am höchsten.



5. Selbstvertrauen

Und noch so eine Binse, aber es hilft ja nichts. Man muss auch gar nicht weit schauen, um zu sehen, wie wahr es ist, wenn etwa Herthas Mittelfeldmotor Per Skjelbred im rbb-Podcast "Hauptstadtderby" sagt: "Selbstvertrauen ist im Fußball alles!" Denn die Hertha spielte nach dem Überraschungs-Auftakt bei Bayern München (2:2) auch nur leidlich erfolgreich, ehe dieses eine "Drecksspiel" (Skjelbred) gegen Paderborn kam, das die Alte Dame gewinnen konnte. Und danach? Hallo Selbstvertrauen. Hallo Erfolgsserie. Nun hatte Union mit dem 3:1 über Borussia Dortmund zwar einen Motivationsschub par excellence. Doch wird es für die Köpenicker im Laufe der Saison vor allem darum gehen, mit genug Selbstvertrauen in jene Partien zu gehen, in denen sie ihrem Gegner auf Augenhöhe begegnen. Denn Düsseldorf, Paderborn, Köln und auch Mainz sowie Freiburg kommen eben erst noch. Ebenso wie das Derby gegen Hertha. In diese Spiele mit genügend Selbstvertrauen in die eigene Stärke zu gehen, wird eine Hauptaufgabe sein. Damit es am Ende auch mal Urs Fischer ist, der den gegnerischen Trainer loben kann. Um anschließend zu vermerken, sich aber vor allem über die Punkte zu freuen. Oder wie Lenin sagte: "Lernen, lernen und nochmals lernen ..." Sendung: 16.10.2019, rbb24, 21:45 Uhr