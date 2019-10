Umbruch, Holperstart und dann der Aufschwung - das gilt in dieser Saison sowohl für Hertha als auch Gegner Hoffenheim. Mit dem Aufeinandertreffen im Olympiastadion beginnt für Hertha eine spannende Woche. Von Dennis Wiese

Der kommende Gegner, 1899 Hoffenheim, startet auch langsam durch. Im selben Zeitraum holten die Hoffenheimer immerhin sieben Punkte, gewannen zuletzt bei den Bayern und gegen Schalke. "Zwei Mannschaften der Stunde" treffen laut Hertha-Manager Michael Preetz am Samstag (26.10., 15.30 Uhr) im Olympiastadion aufeinander.

Hertha BSC holt glücklichen Punkt in Bremen

Hertha-Trainer Covic macht ein neues Hoffenheim aus: "Sie spielen einen ganz anderen Fußball als vor einem halben Jahr. Sie stehen kompakt und suchen ihr Glück dann im Umschaltspiel." Schluss ist also mit der puren Hoffenheimer Offensive. Für das Heimspiel seiner Mannschaft schließt Covic daraus: "Wir dürfen nicht zu naiv angreifen und uns dann auskontern lassen."

Bei Hertha übernahm nach viereinhalb Jahren unter Pal Dardai Ante Covic als Cheftrainer. In Hoffenheim endete die immerhin dreijährige Ära Julian Nagelsmann, der in Deutschland unbekannte Niederländer Alfred Schreuder übernahm. Mit Joelinton, Kerem Demirbay, Nico Schulz und Nadiem Amiri verließen zudem vier Stammspieler den Verein – und brachten Hoffenheim einen satten Transferüberschuss von knapp 87 Millionen Euro.

Fügt man für Hertha und Hoffenheim die Mixtur aus Stotterstart und Erfolgserlebnissen zuletzt zusammen, ergeben sich nach bislang acht Spielen jeweils Plätze im Tabellenmittelfeld. Das internationale Geschäft ist mittlerweile wieder näher als die Abstiegsplätze. Herthas Maximilian Mittelstädt glaubt daran, dass ein Sieg im Spiel gegen Hoffenheim eine Richtung für den weiteren Saisonverlauf anzeigen kann. Trainer Covic fügt hinzu: "Wir bewegen uns in eine gute Richtung, erspielen uns unsere Siege mit fußballerischen Elementen. Aber der Weg ist erst am Anfang."

Der Blick auf den Kalender verheißt eine spannende Woche für Hertha. Vier Tage nach dem Heimspiel gegen Hoffenheim kommt Zweitligist Dynamo Dresden zum DFB-Pokalspiel – und bringt rund 30.000 Fans mit. Weitere drei Tage später steigt im Stadion An der Alten Försterei das Derby beim 1. FC Union. Das erste Berliner Bundesliga-Duell seit 42 Jahren.

Große Spiele, an die Ante Covic nicht denken will. Noch nicht. "Es hat auch etwas mit Respekt gegenüber Hoffenheim zu tun, dass wir uns nur mit diesem Spiel beschäftigen", so Covic.

Richtungsweisendes Bundesligaspiel, Pokalnacht vor toller Kulisse, Berliner Derby - Hertha steht in jedem Fall vor vielen spannenden Momentaufnahmen.