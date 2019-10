Hertha BSC ist weiter im Vormarsch: Nach schwachem Saisonstart haben die Berliner gegen Fortuna Düsseldorf den dritten Sieg in Folge gefeiert. 3:1 hieß es am Ende gegen die Gäste aus dem Rheinland - nach einer Leistung, die von gewachsenem Selbstbewusstsein zeugte.

Hertha BSC hat seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Am Freitagabend gewann das Team von Ante Covic im Olympiastadion mit 3:1 (2:1) gegen Fortuna Düsseldorf. Es war der bereits dritte Sieg in Folge für die Berliner - und das nach einem rundum überzeugenden Auftritt. Der Bundesligist steht damit nach zuvor schwachem Saisonstart auf dem zehnten Tabellenplatz.

Im Sturm bei den Berlinern: Vedad Ibisevic. Der 35-jährige hatte beim Auswärtssieg in Köln nach seiner Einwechslung drei Ballkontakte für zwei Tore gebraucht - und sich damit offenbar ebenso nachdrücklich wie erfolgreich für einen Startelf-Einsatz beworben. Und es fehlte nicht viel, da hätte der Routinier wieder ohne große Anlaufzeit für blau-weißen Jubel gesorgt. Vladimir Darida brachte einen Freistoß von der rechten Seite flach herein, Ibisevic zog ab und sein - leicht abgefälschter - Schuss ging knapp über das Tor (6.).

Eigentlich zumindest. Denn es folgten zwei Schreckmomente für die Gastgeber. Zwei Mal standen die Schiedsrichter im Mittelpunkt - vor Ort im Olympiastadion und im Kölner Keller. Zunächst schritt der Video-Assistent in der 25. Minute ein. Referee Martin Petersen hatte nach einem Duell zwischen Maximilian Mittelstädt und Kasim Adams im Strafraum weiterlaufen lassen, die Kollegen am TV-Gerät einen leichten Kontakt gesehen. Und sie hatten Recht. Doch Petersen entschied - auch nach Betrachtung der Bilder am Seitenrand - nicht auf Strafstoß. Glück für die Herthaner.

Es war eine mehr als glückliche Führung für die Rheinländer. Und die Hausherren arbeiteten gleich ebenso intensiv wie erfolgreich am Ausgleich. Den erzielte nur Minuten später Ibisevic - und das genau so, wie es ein Mittelstürmer eben tut. Eine Flanke von Marius Wolf verwandelte er zum 1:1 (37.). Dem Team von Ante Covic reichte das nicht. Erst schloss Dilrosun noch zu unpräzise ab, eine Minute vor der Pause traf er dann zum 2:1. Ein sehenswertes Tor per Dropkick. Und gleichzeitig die verdiente Pausenführung der Hertha.

Die kontrollierte nach dem Seitenwechsel weiter die Partie - und schien zu jeder Zeit dem 3:1 näher als Düsseldorf dem Ausgleich. Das fiel dann auch in der 62. Minute. Der eingewechselte Ex-Düsseldorfer Dodi Lukebakio sprintete bei einem Konter nach vorne, fand Darida - und der erhöhte für die Berliner. Es sollte der verdiente Entstand sein, in dem die Gastgeber viel von dem zeigten, was ihr Trainer gefordert hatte. Die Chance, die Serie noch weiter auszubauen, gibt es nach der Länderspielpause am 19. Oktober (15:30 Uhr) in Bremen.