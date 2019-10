Bild: imago images/Camera 4

Das erste Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte fand am 15. September 1999 in Istanbul statt. Die Premiere hatte es in sich. Schon nach 13 Minuten führte Außenseiter Hertha mit 2:0. Michael Preetz und Dariusz Wosz hatten die Berliner überraschend in Führung gebracht. Trotz des zeitigen Anschlusstreffers verteidigte das Team von Trainer Jürgen Röber die Führung. Doch gleich drei Spieler verletzten sich - und weil die Hauptstädter schon alle Wechsel vollzogen hatten, mussten sie in der Schlussphase in Unterzahl spielen. Aber damit nicht genug. Kostas Konstantinidis sah - wegen einer vermeintlichen Ohrfeige - die rote Karte und Galatasaray verwandelte den fälligen Elfmeter. Auch wenn ein 2:2 in Istanbul eigentlich ein Grund zu Freude wäre, machte sich bei den Berlinern eher Enttäuschung breit.