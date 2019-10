"Dann zählen Punkte", sagt Unions Trainer und zuckt mit den Schultern. "Dann ist dieses gemeinsame Frühstück auch für 'ne Zeit aus dem Kopf." Punkte haben die Köpenicker in dieser Saison noch nicht so viele gesammelt, die letzten vier Partien haben sie verloren. Vor der Länderspielpause haben sie ihr bislang bestes Auswärtsspiel abgeliefert, aber auch das Duell mit den VfL Wolfsburg endete mit einem 0:1 aus Sicht der Berliner . "Wäre wichtig, wenn wir uns auch mal belohnen", resümiert Urs Fischer. Womit wir bei Unions To-do-Liste wären.

Man könnte hier an dieser Stelle einen Punkt setzen oder wie am Ende jedes Märchens ein '... und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute' anfügen, aber die Geschichte von Urs Fischer und Christian Streich geht ja weiter. Das nächste Kapitel wird genau genommen am Samstag geschrieben - dann, wenn der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga zu Gast ist im Stadion An der Alten Försterei. Wenn Christian Urs besucht.

Ganz oben stehen die Torabschlüsse und die Chancenverwertung. "Es geht um die letzten 20, 25 Meter", sagt Fischer. "Um diese letzte Entschlossenheit. In die Box zu gehen, auch mal aus 20 Metern auf's Tor zu schießen und nicht noch einen besser positionierten Spieler zu suchen. Ein bisschen egoistischer zu sein." Die ausbaufähige Konsequenz hat der Schweizer unter der Woche im Training angesprochen, jetzt ist es an der Mannschaft, konsequent zu sein. Ausgerechnet gegen das bisherige Überraschungsteam der Liga.

Eklig sein, viel laufen und kämpfen - das sind die Attribute der Eisernen. Freiburg hält da locker mit, agiert taktisch klug - und hat in der Anfangsphase der Saison wichtige Punkte gegen Klubs wie Paderborn, Mainz und Düsseldorf geholt. Teams, die eher in der unteren Tabellenhälfte landen dürften. Und der Sport-Club hat Christian Streich. "Auch, wenn es mal für einen Spieler nicht so gut läuft: Er sagt ihm offen und ehrlich die Meinung", weiß Keven Schlotterbeck. "Zwei Tage später kann es sein, dass der Spieler zehn Prozent mehr Gas gibt, weil er einfach mal 'ne Ansage bekommen hat."

Schlotterbeck könnte am Samstag auf dem Feld seinem jüngeren Bruder gegenüberstehen. Könnte wohlgemerkt, denn Nico Schlotterbeck hat die letzten vier Partien nur auf der Bank gesessen. Keven wiederum bekommt seine Einsatzzeiten, wenn auch nicht regelmäßig. In Wolfsburg stand er in der Startelf, bildete mit Neven Subotic und Marvin Friedrich die ungewohnte Dreierkette in der Abwehr.