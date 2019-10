"Weiter, immer weiter", brüllte Oliver Kahn einst in die Geschichtsbücher des Fußballs. Und brachte es damit zum geflügelten Sprichwort.



Das war eigentlich rein sportlich gemeint, lässt sich aber ebenso gut neben den Platz verfrachten. So wie im Fall von Niklas Stark - hauptberuflich Innenverteidiger von Hertha BSC und nebenberuflich Nationalspieler im Wartestand.



Vier Mal wurde Stark seit Anfang des Jahres von Bundestrainer Joachim Löw in die Auswahl berufen, acht Spiele hätte er somit maximal absolvieren können. Doch bislang wartet er auf seinen ersten Einsatz - und nun steht fest: Er wird es weiterhin tun.