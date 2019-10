Mit 35.000 Fans war Dynamo Dresden zum Pokalspiel ins Berliner Olympiastadion gekommen. Doch nach einem aberwitzigem Spielverlauf und einem Elfmeterkrimi waren es die Hertha-Fans, die am Ende jubeln konnten. Und das lag unter anderem an Torhüter Kraft.

Hertha BSC steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Zweimal musste der Berliner Bundesligist am Mittwochabend gegen Dynamo Dresden einen Rückstand ausgleichen und dann noch einen irrwitzigen Elfmeterkrimi überstehen, ehe es hieß: Hertha gewinnt mit 5:4 (3:3, 2:2, 0:1) im Elfmeterschießen.

Hertha dominierte die Partie, wirkte selbstbewusst und zeigte sich in Ballbesitz durchaus mit Tempo und Ideen. Dementsprechend ließen die Torchancen nicht lange auf sich warten. Erst vergab jedoch Salomon Kalou freistehend aus fünf Metern (7. Minute), ehe nach dessen Hereingabe Ondrej Duda (8. Minute) knapp verpasste. In der 13. Minute war es dann Javairo Dilrosun, der nach einer Einzelaktion und aus 17 Metern zum Abschluss kam und Dynamo-Torhüter Kevin Broll zu einer Glanztat zwang.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Dass Trainer Ante Covic im Vergleich zur 2:3-Heimniederlage in der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim gleich auf fünf Positionen Änderungen vornahm - im Tor begann Thomas Kraft, Niklas Stark in der Innenverteidigung und Vedad Ibisevic musste zunächst auf der Bank Platz nehmen - war zunächst nicht zu bemerken.

In der 36. Minute folgte dann sogar die Führung für die Gäste. Nach einer Hertha-Ecke benötigten die Dresdner ganze 16 Sekunden, um durch einen Konter und Moussa Koné zum 1:0 zu gelangen, wenn auch unter tätiger Mithilfe von Marius Wolf, der den Torschützen in der Rückwärtsbewegung sträflich aus den Augen gelassen hatte.

Dresdens Taktik ließ sich zu diesem Zeitpunkt kurz und bündig mit nur einem Wort beschreiben: Hoffnung. Erst nachdem Herthas Rechtsverteidiger Marius Wolf in der 17. Minute einen Fehlpass in die Füße von Dynamo-Stürmer Moussa Koné spielte, wendete sich das Blatt. Denn auch wenn der Senegalese die sich daraus ergebene Torchance nicht nutzen konnte, war das Spiel schlagartig ausgeglichen.

Und auch in der Folge bestimmte Hertha weiterhin das Geschehen, traf in der 56. (Kopfball Dilrosun) und 59. Minute (Kalou) allerdings nur Latte bzw. Pfosten.

Eine Statistik, von der die Herthaner entweder keine Kenntnis hatten, oder aber sie war ihnen schlicht egal. Denn die Gastgeber kamen mit viel Elan aus der Kabine und in der 47. Minute zum Ausgleich durch Dodi Lukebakio, der nach flacher Hereingabe von Marius Wolf und aus kurzer Distanz nur noch seinen Fuß hinzuhalten brauchte.

So ging es dann auch in die Pause, die aus Berliner Sicht nichts Gutes zu verheißen hatte, schließlich war Dynamo noch nie nach einer Halbzeitführung aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Doch es dauerte bis zur 85. Minute, bis Hertha endlich und verdientermaßen in Führung gehen konnte. Nach einem Foul am Strafraumrand von Dresdens Niklas Kreuzer an Dodi Lukebakio entschied der umsichtig leitende Schiedsrichter Tobias Stieler zurecht auf Elfmeter. Ondrej Duda behielt die Nerven und verwandelte sicher links unten.

Wer gedacht hatte, damit wären es genug Wendungen gewesen und die Dynamo-Fans verstummt, sollte sich allerdings getäuscht sehen. Denn auch Dresden sollte noch einen Elfmeter erhalten und nutzen, nachdem Niklas Stark in der 89. Minute Koné im Strafraum über den Haufen rannte und ausgerechnet Ex-Herthaner Patrick Ebert verwandelte.