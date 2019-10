Der Weg des 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal weiter. Das erste Mal seit sechs Jahren erreichten die Köpenicker am Dienstagabend beim SC Freiburg durch ein 3:1 (1:1) das Achtelfinale. In einer intensvien aber höhepunktarmen Partie, erzielten Robert Andrich (87.) und Christian Gentner (90.+2) in der Schlussphase die entscheidenden Treffer. "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin", skandierten die Union-Fans.

Und wie es sich für gute Geschichten gehört, spielten sich die Protagonisten gleich in den Vordergrund. Nach ordentlichem Beginn der Eisernen gab es Freistoß für die Gastgeber. Die Flanke von außen fand in der Mitte Nico Schlotterbeck, der sich im Gewühl gegen die gesamte Unioner Defensive, also auch seinen Bruder Keven, durchsetzte und per Kopf nur den Pfosten traf (9.).

Für das erste Augenreiben des Abends sorgte Union-Coach Urs Fischer schon vor dem Anpfiff: Ganze sechs Änderungen nahm der Schweizer gegenüber der 1:2-Liganiederlage bei den Bayern vor – durchaus überraschend nach dem überzeugenden Auftritt in München und in Anbetracht des K.o.-Charakters des Spiels beim SC Freiburg. Einer seiner Wechsel ermöglichte eine jener netten Rand-Anekdoten, nach der sich viele Fans und Journalisten im Vorfeld eines Pokalspiels sehnen. Es kam, nachdem es im Bundesligaduell beider Vereine vor anderthalb Wochen noch ein unerfüllter Traum geblieben war, zum Aufeinandertreffen zwischen dem Berliner Verteidiger Keven Schlotterbeck und seinem Bruder Nico auf Seiten der Breisgauer.

Die neuformierte Mannschaft des 1. FC Union hielt gegen das aktuelle Bundesliga-Überraschungsteam stark dagegen, machte in den Anfangsminuten sogar das Spiel. Nur die Tormöglichkeiten hatte zunächst Freiburg - beispielsweise nach einem Querschläger von Keven Schlotterbeck, der nicht immer ganz sicher wirkte. Zu sagen, die Partie sei unfair gewesen, wäre sicherlich eine unnötige Dramatisierung. Zu sagen, sie war hart, trifft jedoch zu. Immer wieder gab es für die Zuschauer, darunter 1.500 mitgereiste Berliner Fans, intensive Zweikämpfe zu sehen - einer könnte der Vereinslegende Michael Parensen das Hauptstadtderby am kommenden Wochenende gekostet haben: Mit Rippenschmerzen musste der Verteidiger schon nach einer Viertelstunde ausgewechselt werden - für ihn kam Nicolai Rapp, zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison.



So richtig zwingend waren die vereinzelten Angriffe der Berliner selten - wenn, dann sorgte der ebenfalls neu in die Mannschaft gerückte Joshua Mees für Gefahr. Der 23-jährige Linksaußen rückte immer wieder in die Spitze vor - so auch nach einer Flanke von Anthony Ujah. Mees kam per Kopf an die Kugel und nickte vom Elfmeterpunkt ins lange Eck ein (30.). Doch die Führung hielt noch nicht mal bis zur Pause. Die Freiburger steigerten sich, drückten die Eisernen immer weiter in die eigene Hälfte. Dass der 1:1-Ausgleich von Robin Koch (45.+2) nach einer Ecke fiel, war trotzdem bezeichnend. Und das gerechte Halbzeitergebnis in einem ausgeglichenen, highlightarmen Spiel.