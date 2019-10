Wer konkret spielt, ließ Covic am Montag offen. Sicher nicht dabei sein kann Verteidiger Dedryck Boyata (Leistenverletzung). Für ihn dürfte Niklas Stark ins Team zurückkehren. Dies wird wohl nicht die einzige Umstellung bleiben, schließlich steht nur drei Tage nach dem Pokalspiel das Bundesliga-Derby beim 1. FC Union auf dem Programm. "Es wird Veränderungen geben," so Covic. "Wir haben einen großen, guten Kader."

So könnte Ersatztorwart Thomas Kraft im Pokal den Vorzug vor Rune Jarstein bekommen - so war es zumindest vor Saisonstart abgesprochen. Beim Einspielen vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim hatte sich Kraft allerdings eine Handverletzung zugezogen. Ob er fit wird, ist unklar. So wollte sich Trainer Covic auch auf mehrfache Nachfrage nicht festlegen. "Das werde ich immer noch nicht sagen", so Covic lachend. "Auf jeden Fall werden wir einen Torhüter im Tor haben, der Handschuhe anhat."