Union vor dem Pokalspiel in Freiburg - Sie wissen, wie es geht

28.10.19 | 21:26 Uhr

Drei Mal stand Union Berlin bislang im Achtelfinale des DFB-Pokals. Zuletzt 2013/14. Am Dienstag soll das nun wieder gelingen. Dafür müssen die Köpenicker bei Überraschungsteam Freiburg gewinnen. Doch das Selbstbewusstsein der Berliner ist groß - aus gutem Grund.

Das gute Gefühl, es ist noch da. "Wir wissen, wie es geht", sagt Sebastian Polter. Es sind gerade einmal fünf Worte, doch sie verraten viel über das Selbstbewusstsein des Stürmers von Union Berlin vor der zweiten Runde im DFB-Pokal beim SC Freiburg (Dienstag, 18:30 Uhr). Und es kommt nicht von ungefähr. Es sind nur zehn Tage vergangen, seit der Aufsteiger die Breisgauer in der Bundesliga mit 2:0 besiegte. Ein Kunststück, dass in dieser Saison noch nicht vielen Mannschaften gelang. Genauer gesagt: gerade einmal zwei. Auf der prominent besetzten Liste der Gescheiterten stehen etwa Borussia Dortmund oder RB Leipzig.

"Müssen Mut auf den Platz bringen"

Es war nicht nur ein Sieg, sondern er kam auch noch, als die Unioner ihn besonders dringend brauchten. Der zweite Bundesliga-Dreier überhaupt für die Köpenicker bedeutete das Ende einer Serie von zuvor vier Pleiten in Serie, ja: Es war ein klares Signal an alle, die bereits begannen an der Erstligatauglichkeit des Teams zu zweifeln. Nun also - mit diesen positiven Emotionen im Reisegepäck - soll das Erfolgserlebnis wiederholt werden. Für den Einzug ins Achtelfinale. "Wenn wir denselben Matchplan auf den Rasen bringen, dann ist es schon einmal sehr, sehr gut. Das gibt Mut. Und genau diesen Mut müssen wir zeigen", sagt Polter. Den wird es brauchen. Denn sie wissen alle, dass es schwer werden wird. Womöglich sogar noch schwerer als im ersten Anlauf. "Es wird sicherlich ein anderes Spiel", sagt Marius Bülter - der Mann, der vor zehn Tagen gegen Freiburg mit seinem Tor in der ersten Minute für Ekstase im Stadion An der Alten Försterei sorgte und den frühen Grundstein für den wichtigen Sieg legte. "Wir spielen jetzt auswärts. Mal gucken. Ich bin selbst gespannt, wie wir es machen. Freiburg wird bestimmt auch etwas ändern, weil es bei ihnen nicht so gut war." Für Sport-Geschäftsführer Oliver Ruhnert könnte der Erfolg in der Liga gar zum Nachteil werden. "Der Gegner ist nach diesem Spiel ziemlich bedient nach Hause gefahren. Er wird auf Wiedergutmachung brennen."

Bescheidenheit im Höhenflug

Eine Einschätzung, die Dominique Heintz bestätigt. "Wir haben noch eine Rechnung offen. Die müssen wir begleichen", sagt der SC-Innenverteidiger - und: "Man merkt in der Mannschaft, dass das jetzt genau richtig kommt. Jeder ist schon geil auf Dienstag." Der 26-Jährige lächelt, während er das erzählt. Und doch hat diese gewohnte Freiburger Freundlichkeit - aus Gegnerperspektive - durchaus etwas Bedrohliches. Mit 17 Punkten stehen die Breisgauer auf Platz drei. Ein überraschender Höhenflug. Zuletzt gab es ein 2:1 gegen Leipzig. Der Respekt vor Union ist dennoch groß. "Sie haben bei Bayern sehr gut gespielt. Und hätten von dem, was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, auch einen Punkt verdient gehabt."

Die Köpenicker sind direkt dem Auswärtsspiel beim Meister nach Freiburg gereist. Ein anstrengendes Programm. Und so kündigte Fischer auch Gespräche an. Er will in die Mannschaft reinhören. "Und dann ist es gut möglich, dass auch die ein oder andere Rotation zum Tragen kommt." Einer der Profiteure der Wechselspiele könnte Sebastian Polter sein. Nach seiner Einwechslung zuletzt in München überzeugte der Joker vom Dienst. Nicht nur, weil er den Elfmeter zum 1:2 versenkte - und damit den Glauben an eine große Überraschung noch einmal aufleben ließ. Es hat ihm gutgetan.

Pokalbilanz aufpolieren

Nun hofft er auf mehr, will das erste Mal in dieser Saison von Beginn an auf dem Platz stehen. "Natürlich möchte ich jedes Spiel spielen und warte immer wieder darauf", sagt er - und: "Der Trainer ist der, der entscheidet. Ich kann nur die Spielzeit, die ich habe, nutzen. Das ist mein Naturell. Dafür bin ich irgendwo da. Aber klar hoffe ich, jetzt im Pokal zu spielen." Mit seinem Einsatz und - im Idealfall: seinen Toren - könnte der 28-Jährige dann auch dazu beitragen, die Bilanz der Köpenicker im DFB-Pokal aufzupolieren. Erst dreimal standen sie im Achtelfinale. 2000/01 ging die Reise für den damaligen Regionalligisten sensationell bis ins Endspiel. In der folgenden Pokalsaison war in der Runde der letzten 16 gegen Oberhausen Schluss. Und 2013/14 - als die Köpenicker das letzte Mal über die zweite Runde hinauskamen - gab es im Achtelfinale eine 0:3-Pleite gegen Kaiserslautern. Nun klingen große Ziele an. "Im Hinterkopf wissen wir auch, dass das Finale in Berlin stattfindet. Das heißt für Union ist das nochmal was Spezielles", sagt Christian Gentner. Es werde ein heißer Fight. Die Köpenicker sind bereit - und die Brust ist breit. Den frischen Erinnerungen sei Dank.

