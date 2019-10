Kevin Weidlich war in der vergangenen Saison Kapitän von Energie Cottbus in der Dritten Liga - heute ist er vereinslos. Im Interview spricht der 30-Jährige über die Gründe, seinen neuen Alltag und die Suche nach dem passenden Verein.

Kevin Weidlich: Ich habe das Glück, dass mein bester Freund Personal Trainer ist, von daher bin ich jeden Tag bei ihm und trainiere - meistens vormittags. Er stellt mir jede Woche einen neuen Plan mit unterschiedlichen Workouts zusammen. Da geht es von Ausdauer über Krafttraining bis zu Sprinteinheiten. Und seit letzter Woche trainiere ich im Verein meines Jugendtrainers in Hamburg mit. Ansonsten schaue ich ganz viele Fußballspiele. Der Fußball, auch wenn es momentan schwierig ist, ist immer noch Hauptthema.

Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren zusammen. Ich hatte Angebote, die sehr konkret waren. Einige Vereine haben sich um mich bemüht. Aber beispielsweise der Standort war ein wichtiges Kriterium - das hat dann nicht gepasst. Ich wollte etwas an der Situation ändern, dass meine Familie in Hamburg ist und ich weit weg und pendeln muss. Von daher habe ich die Angebote abgelehnt und abgewartet, dass sich noch andere Möglichkeiten ergeben. Das war nicht der Fall. Ich bleibe aber positiv, jeden Tag kann etwas passieren.

Sie waren in der vergangenen Saison Kapitän von Energie Cottbus in der Dritten Liga - wie kann es sein, dass Sie jetzt ohne Vertrag dastehen?

Die Vereine melden sich ja schon. Seit Beginn der laufenden Saison hat mein Telefon regelmäßig geklingelt. Ich bekomme schon fast täglich Anrufe, aber eben von Vereinen, bei denen ich mich momentan nicht sehe. Deshalb habe ich mir gesagt, dass ich jetzt Geduld mitbringen muss. Klar ist das jetzt eine sehr schwere Phase, nicht zu spielen, keine Mannschaftskollegen um sich herum zu haben, keinen Wettbewerbsbetrieb. Aber das ist jetzt nun mal so und ich muss das Beste daraus machen.

Dann beschreiben Sie doch am besten nochmal die Phase direkt nach Ende der vergangenen Saison - nach dem Abstieg mit Energie in die Regionalliga.

Nach dem letzten Spiel, dem gewonnen Landespokalfinale in Rathenow, kamen wir in die Kabine und man hat schon gemerkt: Das ist das Ende einer Ära. Wir hatten zwar den Pokal geholt, aber die Stimmung war gedrückt. Wir wussten, dass Spieler den Verein verlassen würden. Meiner Zukunft war ich mir noch nicht sicher - ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch nicht den Kopf dafür. Spätestens als ich dann aus dem Urlaub zurückkam, begann die Phase, in der ich mich neu orientieren musste. Einige sagen, ich hätte zu spät damit angefangen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Dass etwas falsch gelaufen ist, weiß ich jetzt selbst.