Niklas Stark von Hertha BSC ist erneut in den Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft berufen worden. Für das Testspiel gegen Argentinien (9. Oktober) und die EM-Qualifikationsbegegnung in Estland (13. Oktober) schenkt Bundestrainer Joachim Löw dem Berliner Innenverteidiger das Vertrauen. Bislang blieb der 23-Jährige in sechs Partien beim DFB noch ohne Einsatzminute.