In der dritten Runde des Berliner Landespokals haben sich Regionalligisten am Sonntag keine Blöße gegeben. Die VSG Altglienicke , der BFC Dynamo und der Berliner AK entschieden ihre Duelle bei klassentieferen Teams für sich – und zwar allesamt (mehr als) deutlich. Damit zogen sie ins Achtelfinale des Wettbewerbs ein. Als einziger Viertligist ausgeschieden ist Lichtenberg 47 . Zum Auftakt der dritten Runde verlor das Team von Uwe Lehmann bereits am Freitagabend das Duell beim Liga-Konkurrenten Viktoria 1889 klar mit 0:3.

Das gleiche Ergebnis erzielte der Berliner AK beim Landesligisten 1. FC Novi Pazar in Neukölln. Das Team, das in der Regionalliga unter dem neuen Trainer Dirk Kunert noch auf den ersten Sieg wartet, ging bereits nach zwei Minuten durch Pierre Merkel in Führung. Es war der Auftakt für einen ungefährdeten Sieg. Nach 38 Minuten war es erneut Merkel – vor der Saison aus Nordhausen zu den Moabitern gewechselt – der auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause entschieden ein Doppelpack von Cihan Kahraman (62./65.) und Shawn Ned Ali Kauter (82.) das Spiel endgültig. Erschwerend hinzu kam für Novi Pazar, dass sie nach einer Roten Karte ab der 56. Minute in Unterzahl spielten.

Zittern musste Tennis Borussia. "Stern 1900 hat ungefähr die gleiche Position in der Berlin-Liga wie wir in der Oberliga - das wird sicherlich hochinteressant", hatte der Vorsitzende Güter Brombosch vor dem Spiel bei rbb|24 prophezeit. Und er sollte Recht behalten. 1:1 stand es nach regulärer Spielzeit, 2:2 nach Verlängerung - und so fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Am Ende verwandelte Rifat Gelici zum entscheidenden 7:6.