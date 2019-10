Die deutschen Fußballerinnen mit der Potsdamerin Johanna Elsig haben nach dem Sieg gegen die Ukraine (8:0) auch ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland gewonnen. Die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg siegte 5:0 in Thessaloniki und führt ihre Gruppe jetzt mit der Idealausbeute von 12 Punkten an. Innenverteidigerin Elsig von Turbine spielte von Beginn an und wurde in der 63. Minute durch Giulia Gwinn ersetzt.