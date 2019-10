Vier Siege, zwei Remis. So lautet die Bilanz von Energie Cottbus aus den vergangenen sechs Regionalliga-Partien. Die Lausitzer sind damit an die Spitzenteams herangerutscht - und wollen den Lauf gegen Chemie Leipzig fortsetzen. Von Johannes Mohren

Und so ist bei den Pressekonferenzen - zu Saisonbeginn oft noch eher mittelschwere Krisensitzungen - das gewachsene Selbstbewusstsein spür- und vor allem hörbar. "Unsere Situation ist sicherlich nicht schlecht. Wir haben zugelegt. Das sieht man", sagt der 54-jährige Wollitz vor dem Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig (Sonntag, 13:30 Uhr). Das Ziel? Ganz klar: "Ich habe absolut die Erwartung, dass wir am Sonntag die drei Punkte holen."

Die Laune in der Fußball-Lausitz ist gut. Da macht auch Claus-Dieter Wollitz keine Ausnahme. "Wir dürfen optimistisch sein - und euphorisch", sagt der Cheftrainer des FC Energie Cottbus. Vier Siege und zwei Unentschieden hat sein Team aus den vergangenen sechs Spielen in der Regionalliga Nordost geholt.

So wie beim bislang letzten Liga-Auftritt in Nordhausen. Einem der Top-Teams der Liga. Was seine Elf da in den ersten 35 Minuten auf den Platz brachte, lässt Wollitz immer noch schwärmen - und im Regal der Superlative weit nach oben zugreifen. "Das war für mich das Beste in der Zeit, seit ich 2016 hierhin gekommen bin", sagt er. Beeindruckt davon, "wie ein Team so geil spielen kann, nach so kurzer Zeit". Der Trainer merkt, wie etwas zusammenwächst. Wie die Spieler ankommen. Sich wohlfühlen. Und gerne zuhause spielen. Am Sonntag eben gegen die BSG Chemie aus Leipzig.

Mit Sir Alfred Ernest Ramsey kann es Claus-Dieter Wollitz dabei nicht halten. Selbst wenn er es gerne wollte. "Never change a winning team", sagte einst der - inzwischen verstorbene - Mann, der England zum Titel bei der Heim-WM 1966 führte. Sein Cottbuser Trainer-Kollege ist Jahrzehnte später trotz Siegen zum Wechseln gezwungen. Tobias Hasse ist nach seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel in Nordhausen gesperrt. Einen Außenverteidiger muss Wollitz also ganz sicher ersetzen. Und es sieht so aus, als könnte noch ein zweiter hinzukommen. Axel Borgmann habe "oberhalb der Kniescheibe Probleme", berichtet der Trainer.