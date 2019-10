Zum Auftakt in den 11. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost ist die SV Lichtenberg 47 zu einem 1:1 bei Germania Halberstadt gekommen.



Vor 300 Zuschauern, davon handgezählte drei Gästefans, ging die Heimmannschaft in der 16. Minute nach einer Ecke und durch einen Kopfball von Abwehrspieler Pascal Schmedemann in Führung. Lichtenbergs Thomas Brechler gelang in der 71. Minute nach einem Konter und ebenfalls per Kopf der schmeichelhafte Ausgleich.