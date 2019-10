imago images/ Picture Point Video: rbb UM6 | 26.10.2019 | Martin Zimmermann | Bild: imago images/ Picture Point

Regionalliga Nordost | 13. Spieltag - Die Tabellenspitze kann nicht gewinnen

26.10.19 | 20:50

Überraschung beim Berliner Spitzenduo am 13. Spieltag in der Regionalliga Nordost. Weder Tabellenführer Hertha BSC II noch Verfolger Altglienicke konnten ihre Auswärtsspiele gewinnen. Herthas U23 rettete beim Tabellenfünfzehnten Germania Halberstadt einen Punkt und lief zweimal einem Rückstand hinterher. Die Führung der Gastgeber (P. Twardzik, 27.) konnte Jessic Ngankam mit einem wuchtigen Schuss (39.) noch in der ersten Halbzeit ausgleichen. Palko Dardai sorgte in der 56. Minute mit seinem Kopfball-Treffer für den 2:2 Endstand. Den nicht unverdienten Sieg der Halberstädter verhinderte der Pfosten in der Nachspielzeit (90+5.). Mit einem Sieg beim Aufsteiger Lichtenberg 47 wäre das Team von Karsten Heine an Hertha II vorbeigezogen. Doch die VSG Altlgienicke verpasste den Sprung auf Platz 1 durch eine 1:2-Pleite. Christian Gawe (9.) und David Hollwitz (61.) mit einem Foulelfmeter brachten den Gastgeber auf die Siegerstraße. Tugay Uzan gelang lediglich der Anschlusstreffer (73.) für die Gäste. Ebenfalls mit einem verwandelten Strafstoß.

Deutlicher Sieg von Union Fürstenwalde

Überzeugend trat Union Fürstenwalde zu Hause gegen Rot-Weiß Erfurt auf. Schon in der ersten Hälfte gewann das Team von Trainer Matthias Mauksch die Partie und erzielte drei Treffer. Nils Stettin trug sich als erster Spieler (3.) in die Torschützenliste ein, Darryl Geurts als zweiter (22.) und den dritten Treffer für die Hausherren erzielte erneut Stettin (25.) . Die zweite Halbzeit konnte nicht mehr mit der ersten Hälfte des Spiels mithalten und so fuhren die Fürstenwaldener den sechsten Sieg ein.



Viktoria besiegt den BAK, Rathenow verliert klar

Bereits am Freitagabend setze sich Viktoria Berlin mit 4:2 (2:1) gegen den Berliner AK durch. Nachdem die Gäste durch einen Treffer von Razeek (18.) in Führung gegangen waren, drehte Viktoria das Spiel kurz vor der Pause durch Treffer von Hoffmann (41.) und Fardjad-Azad (44.) zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Fardjad-Azad (63.), der mit einem verwandelten Elfmeter für das 3:1 sorgte. Kahraman (76.) brachte den BAK zwar noch einmal heran, doch Falcao (90.) sicherte mit seinem Treffer in der Schlussphase den 4:2-Sieg. Weniger erfolgreich verlief der Abend dagegen für Optik Rathenow. Das Team von Trainer Ingo Kahlisch unterlag in Nordhausen mit 0:4 (0:2).



Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Freitag, 25.Oktober, 16.00 Uhr Bischofswerdaer FV - FC Lok Leipzig 0:3 (0:1) Freitag, 25.Oktober, 19.00 Uhr FC Viktoria 1889 - Berliner AK 07 4:2 (2:1) Wacker Nordhausen - Optik Rathenow 4:0 (2:0) Samstag, 26.Oktober, 13.30 Uhr Lichtenberg 47 - VSG Altglienicke 2:1 (1:0) Germania Halberstadt - Hertha BSC II 2:2 (1:1) Union Fürstenwalde - Rot-Weiß Erfurt 3:0 (3:0) Sonntag, 27.Oktober, 13.30 Uhr BFC Dynamo - ZFC Meuselwitz -:- (-:-) Chemie Leipzig - VfB Auerbach -:- (-:-) Sonntag, 27.Oktober, 14.00 Uhr SV Babelsberg 03 - Energ.Cottbus -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Hertha BSC II 13 9 2 2 44:18 +26 29 2. VSG Altglienicke 13 9 1 3 35:16 +19 28 3. FC Lok Leipzig 13 8 4 1 23:13 +10 28 4. Wacker Nordhausen 13 7 2 4 31:21 +10 23 5. Energ.Cottbus 12 7 2 3 32:23 +9 23 6. Union Fürstenwalde 13 6 2 5 21:15 +6 20 7. FC Viktoria 1889 13 4 8 1 15:9 +6 20 8. Berliner AK 07 13 4 4 5 24:23 +1 16 9. Lichtenberg 47 13 4 4 5 12:13 -1 16 10. BFC Dynamo 12 4 3 5 13:20 -7 15 11. Rot-Weiß Erfurt 13 3 5 5 15:19 -4 14 12. VfB Auerbach 12 4 2 6 23:28 -5 14 13. ZFC Meuselwitz 12 3 4 5 17:20 -3 13 14. Chemie Leipzig 12 2 6 4 13:16 -3 12 15. Germania Halberstadt 13 2 6 5 19:25 -6 12 16. Optik Rathenow 13 2 5 6 10:28 -18 11 17. SV Babelsberg 03 12 0 8 4 12:20 -8 8 18. Bischofswerdaer FV 13 1 2 10 11:43 -32 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 25.Oktober, 19.30 Uhr Tennis Borussia Berlin - Charlottenburger FC Hertha 06 5:0 (2:0) SV Victoria Seelow - Torgelower FC Greif 1:3 (1:2) Samstag, 26.Oktober, 13.30 Uhr FC Strausberg - Brandenburger SC Süd 05 0:2 (0:2) Samstag, 26.Oktober, 14.00 Uhr MSV Pampow - 1.FC Lok Stendal 5:0 (2:0) Ludwigsfelder FC - Greifswalder FC 0:1 (0:0) Sonntag, 27.Oktober, 14.00 Uhr F.C. Hertha 03 Zehlendorf - TSG Neustrelitz -:- (-:-) F.C. Hansa Rostock II - SC Staaken 1919 -:- (-:-) SV Tasmania Berlin - Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin -:- (-:-) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 10 8 1 1 36:7 +29 25 2. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 9 6 2 1 18:6 +12 20 3. Greifswalder FC 9 6 2 1 17:10 +7 20 4. TSG Neustrelitz 9 6 2 1 14:9 +5 20 5. F.C. Hansa Rostock II 9 6 1 2 27:13 +14 19 6. MSV Pampow 10 5 1 4 22:11 +11 16 7. Torgelower FC Greif 10 4 2 4 16:14 +2 14 8. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 9 3 3 3 11:13 -2 12 9. SC Staaken 1919 9 3 2 4 24:12 +12 11 10. SV Victoria Seelow 10 2 4 4 15:24 -9 10 11. 1.FC Lok Stendal 9 1 6 2 8:16 -8 9 12. Ludwigsfelder FC 10 2 3 5 13:22 -9 9 13. Brandenburger SC Süd 05 10 2 2 6 9:19 -10 8 14. SV Tasmania Berlin 9 2 1 6 12:19 -7 7 15. FC Strausberg 10 2 0 8 11:38 -27 6 16. Charlottenburger FC Hertha 06 10 1 2 7 6:26 -20 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Freitag, 25.Oktober, 19.00 Uhr FC Eilenburg - FC International Leipzig 1:1 (1:0) Samstag, 26.Oktober, 13.30 Uhr VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - TV Askania Bernburg 1:2 (1:1) Samstag, 26.Oktober, 14.00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - FC Oberlausitz Neugersdorf 0:0 FC Carl Zeiss Jena II - VfB 1921 Krieschow 3:1 (1:0) FSV Martinroda - VfL 96 Halle 0:1 (0:1) SG Union Sandersdorf - FC Grimma 3:0 (1:0) VFC Plauen - FSV 63 Luckenwalde 2:4 (0:2) 1.FC Merseburg - FSV Wacker Nordhausen II 2:2 (0:0) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FSV 63 Luckenwalde 10 8 1 1 37:10 +27 25 2. FC Einheit Rudolstadt 10 6 3 1 21:7 +14 21 3. FC Carl Zeiss Jena II 10 7 0 3 22:12 +10 21 4. FC Eilenburg 10 5 3 2 26:17 +9 18 5. VfL 96 Halle 10 5 3 2 12:15 -3 18 6. 1.FC Merseburg 10 5 2 3 26:23 +3 17 7. VFC Plauen 10 5 1 4 20:20 0 16 8. FSV Wacker Nordhausen II 10 4 3 3 24:21 +3 15 9. FC Grimma 10 5 0 5 20:20 0 15 10. FC International Leipzig 10 4 1 5 17:12 +5 13 11. SG Union Sandersdorf 10 3 4 3 16:13 +3 13 12. FC Oberlausitz Neugersdorf 9 4 1 4 16:16 0 13 13. VfB 1921 Krieschow 9 2 1 6 14:28 -14 7 14. TV Askania Bernburg 10 2 0 8 14:32 -18 6 15. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 10 1 2 7 11:24 -13 5 16. FSV Martinroda 10 0 1 9 10:36 -26 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte