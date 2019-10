Der FC Viktoria 1889 hat am Dienstagabend in der Regionalliga Nordost einen Punkt eingefahren. Gegen den ZFC Meuselwitz aus Thüringen gab es im Stadion Lichterfelde ein 0:0. Für die Berliner war es bereits das zweite Unentschieden in Folge. In der Tabelle stehen sie aktuell auf dem sechsten Rang.