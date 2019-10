imago images/Foto2Press Audio: Inforadio | 27.10.2019 | Karsten Steinmetz | Bild: imago images/Foto2Press

Regionalliga Nordost | Babelsberg verliert gegen Cottbus - Energie weiter auf Erfolgskurs

27.10.19 | 16:12 Uhr

Wenn der SV Babelsberg im Brandenburg-Derby den FC Energie Cottbus empfängt, dann sind zwei Dinge garantiert: volle Ränge und hochmotivierte Spieler. Das sollte auch beim fünften Regionalligaduell so sein - bei denkbar unterschiedlichen Voraussetzungen.



Auf dem Papier war das Brandenburg-Duell zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem FC Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost eine Partie der Gegensätze: Die Gastgeber in bisher zwölf Partien sieglos, die Gäste seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen. Cottbus schielte vor dem Anpfiff auf die Spitze, Babelsberg wollte mit einem vollen Haus und guter Stimmung auf den Rängen etwas Zählbares mitnehmen.

Rauchschwaden aus dem Cottbus-Block

Beide Mannschaften legten mit dem Anpfiff sofort los. Unbeeindruckt von den abziehenden Rauchschwaden im Gästeblock, versuchten die Gastgeber, schnell nach vorne zu spielen, die Cottbuser sofort zu attackieren und zu verhindern, dass sich Energie entfalten und aufspielen kann. Doch die Lausitzer starteten mit schnellen Gegenangriffen. Doch auf keiner der beiden Seiten wurde es wirklich brenzlig.



In der elften Minute zog Energie-Oldie Rangelov einfach mal ab, der Babelsberger Schlussmann Flügel klärte zur Ecke, die nichts einbrachte. Nur eine Minute später schoss der Cottbuser Taz am Ziel vorbei. Babelsberg kam nicht mehr richtig nach vorne und hatte im Aufbau immer wieder Abstimmungsschwierigkeiten, die zu schnellen Ballverlusten führten. Doch Energie konnte die leichten Vorteile nicht nutzen. In der 16. Minute scheiterte Dimitar Rangelov erneut an Flügel.

Chancen auf beiden Seiten

Die Hausherren stellten in der Folge die leichten Fehler ab, die Elf von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz überließ dem Gegner Mittelfeld und Spielgestaltung und lauerte in der eigenen Hälfte auf Konter. Eine Reihe kleiner Fouls auf beiden Seiten sorgte immer wieder für Spielunterbrechungen - und die anfängliche Dynamik verflachte.



In der 26. Minute bekam Nattermann im Cottbuser Strafraum auf der rechten Seite einen schönen Pass genau in die Füße gespielt, der Babelsberger verzog aber und vergab die beste Torchance der Gastgeber. Auch Energie kam zu Schüssen auf das Tor - beiden Mannschaften fehlte es aber an Genauigkeit und Präzision beim letzten Anspiel oder Abschluss. Das änderte sich auch nicht beim Fehlschuss von Energies Rechtsverteidiger Hasse in der 36. Minute.

Der Spieltag im Überblick imago images/ Picture Point Regionalliga Nordost | 13. Spieltag - Die Tabellenspitze kann nicht gewinnen

Gästeführung kurz vor dem Halbzeitpfiff

Fünf Minuten später nahm Tom Nattermann all seinen Mut zusammen und zog weit außerhalb des Strafraums sofort ab. Doch sein Schuss endete in den Fängen vom Gäste-Torhüter Stahl. Einen Unterschied zwischen beiden Mannschaften konnten die über 4.800 Zuschauer im Karl-Liebknecht-Stadion aber mittlerweile beobachten - während die Babelsberger oft direkt und schnell den Torabschluss suchten, zögerten die Spieler von Energie Cottbus und legten oft nur quer.



Aber das sollte sich auszahlen: In der Nachspielzeit (45.+1) überlief Dimitar Rangelov auf der linken Seite die Babelsberger Hintermannschaft, passte zurück in Richtung Elfmeterpunkt, wo Brügmann den Ball Richtung Tor drückte. Flügel klatschte nach vorne ab und den Abpraller verwandelte Broschinski zur Gästeführung kurz vor dem Halbzeitpfiff. Der Spielstand ging in Ordnung, da Energie Cottbus die besseren Offensivaktionen hatte und die Hausherren oft überhastet agierten.

Babelsberg mit viel Kampf und Wille

Mit Wiederanpfiff zeigte das Team von Babelsberg-Trainer Marco Vorbeck sofort, was der Coach ihnen wohl in der Pause mitgegeben hatte. Hellwach und aggressiv drückten die Hausherren die Gäste in deren Hälfte und kamen zu einigen Schüssen auf das Tor von Energies Schlussmann Stahl. Der hatte aber keine Schwierigkeiten, das Anrennen des Gegners zu beenden. In der 54. Minute beendete Danko eine schöne Passkombination, doch sein Tor-Versuch fand wieder nur die Handschuhe des Energie-Torhüters.



59. Minute - wieder gelangt Babelsberg nach einer schnellen Kombination in den Cottbuser Strafraum, Wilton knallt den Ball ans Lattenkreuz. Energie wackelte. Anschließend brachte Cepni seinen Gegenspieler Broschinski unglücklich an der Seitenlinie genau vor der Gästetrainerbank zu Fall. Nach kurzer Rudelbildung und Aufregung auf beiden Seiten konnte Schiedsrichter Steven Greif mit Gelb für Cepni und Pele Wollitz die Situation wieder beruhigen.



Elfmeter für Cottbus

In der 70. Minute reagierte Vorbeck auf den bisherigen Spielstand und wechselte den offensiveren Wolf gegen den eher defensiven Reimann ein - die Babelsberger Mannschaft hatte sich noch längst nicht aufgegeben. Doch erneut stoppten viele kleine Fouls beider Teams den Spielfluss, so dass Dynamik und Niveau erneut abnahmen. Babelsberg warf in der Folge alles nach vorne, Cottbus beschränkte sich aufs Kontern. Immer wieder flogen hohe Bälle Richtung Toni Stahl, doch weder Cepni noch Awassi konnten den Ausgleich erzielen.



In den Schlussminuten verpasste es Energie, seine Konter in Ruhe erfolgreich auszuspielen und ließ so bis zum Schlusspfiff die Partie offen. Babelsberg attackierte immer wieder mit letzter Kraft, doch scheiterte am Abschluss. In der 90. Minute wird Beyazit vom Babelsberger Rode im Strafraum gefoult und holt dadurch einen Elfmeter für die Gäste. Sein Mitspieler Taz vergibt aber die endgültige Entscheidung, da Flügel sensationell abwehrt. Babelsberg blieb dann nur noch eine Minichance (90.+3) - nach einem Freistoß in Höhe des Mittelkreises. Doch Valentin Rode steht im Abseits und Schiedsrichter Greif pfeift ab. Cottbus gewinnt nicht unverdient - auch wenn die Babelsberger bis zum Schluss kämpften, aber eben ohne Torerfolg.

BFC Dynamo mit Sieg gegen Meuselwitz

Der BFC Dynamo konnte nach der Auswärtspleite in Rathenow heute zu Hause gewinnen. Gegen den ZFC Meuselwitz erreichten die Weinroten einen ungefährdeten 2:0-Sieg. Christian Benbennek hatte zwei Wechsel vorgenommen, für Garbuschewski und Taag brachte der BFC-Coach Krüger und Özkan. Bereits in der elften Minute netzte Philip Schulz aus 15 Metern ins leere Tor ein. Gästekeeper Chris Kroner war bei einem Klärungsversuch zu weit herausgelaufen.



In der zweiten Hälfte schwächte sich Meuselwitz dann selber - Torhüter Kroner flog mit Rot nach einem Handspiel außerhalb des Sechzehners vom Platz. Nur sechs Minuten später machte dann Mateusz Lewandowski alles klar. Der Mittelstürmer vom BFC schüttelte seinen Bewacher ab und traf aus halbrechter Position flach ins linke Eck.



Sendung: rbb UM6, 27.10.2019, 18.00 Uhr

Fußball Regionalliga und Oberligen Regionalliga Nordost

NOFV-Oberliga Nord

NOFV-Oberliga Süd Freitag, 25.Oktober, 16.00 Uhr Bischofswerdaer FV - FC Lok Leipzig 0:3 (0:1) Freitag, 25.Oktober, 19.00 Uhr FC Viktoria 1889 - Berliner AK 07 4:2 (2:1) Wacker Nordhausen - Optik Rathenow 4:0 (2:0) Samstag, 26.Oktober, 13.30 Uhr Lichtenberg 47 - VSG Altglienicke 2:1 (1:0) Germania Halberstadt - Hertha BSC II 2:2 (1:1) Union Fürstenwalde - Rot-Weiß Erfurt 3:0 (3:0) Sonntag, 27.Oktober, 13.30 Uhr BFC Dynamo - ZFC Meuselwitz 2:0 (1:0) Chemie Leipzig - VfB Auerbach 2:0 (1:0) Sonntag, 27.Oktober, 14.00 Uhr SV Babelsberg 03 - Energ.Cottbus 0:1 (0:1) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Hertha BSC II 13 9 2 2 44:18 +26 29 2. VSG Altglienicke 13 9 1 3 35:16 +19 28 3. FC Lok Leipzig 13 8 4 1 23:13 +10 28 4. Energ.Cottbus 13 8 2 3 33:23 +10 26 5. Wacker Nordhausen 13 7 2 4 31:21 +10 23 6. Union Fürstenwalde 13 6 2 5 21:15 +6 20 7. FC Viktoria 1889 13 4 8 1 15:9 +6 20 8. BFC Dynamo 13 5 3 5 15:20 -5 18 9. Berliner AK 07 13 4 4 5 24:23 +1 16 10. Lichtenberg 47 13 4 4 5 12:13 -1 16 11. Chemie Leipzig 13 3 6 4 15:16 -1 15 12. Rot-Weiß Erfurt 13 3 5 5 15:19 -4 14 13. VfB Auerbach 13 4 2 7 23:30 -7 14 14. ZFC Meuselwitz 13 3 4 6 17:22 -5 13 15. Germania Halberstadt 13 2 6 5 19:25 -6 12 16. Optik Rathenow 13 2 5 6 10:28 -18 11 17. SV Babelsberg 03 13 0 8 5 12:21 -9 8 18. Bischofswerdaer FV 13 1 2 10 11:43 -32 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte (ARD Text)

Freitag, 25.Oktober, 19.30 Uhr Tennis Borussia Berlin - Charlottenburger FC Hertha 06 5:0 (2:0) SV Victoria Seelow - Torgelower FC Greif 1:3 (1:2) Samstag, 26.Oktober, 13.30 Uhr FC Strausberg - Brandenburger SC Süd 05 0:2 (0:2) Samstag, 26.Oktober, 14.00 Uhr MSV Pampow - 1.FC Lok Stendal 5:0 (2:0) Ludwigsfelder FC - Greifswalder FC 0:1 (0:0) Sonntag, 27.Oktober, 14.00 Uhr F.C. Hertha 03 Zehlendorf - TSG Neustrelitz 4:1 (1:0) F.C. Hansa Rostock II - SC Staaken 1919 7:0 (2:0) SV Tasmania Berlin - Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 3:0 (1:0) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. Tennis Borussia Berlin 10 8 1 1 36:7 +29 25 2. F.C. Hertha 03 Zehlendorf 10 7 2 1 22:7 +15 23 3. F.C. Hansa Rostock II 10 7 1 2 34:13 +21 22 4. Greifswalder FC 9 6 2 1 17:10 +7 20 5. TSG Neustrelitz 10 6 2 2 15:13 +2 20 6. MSV Pampow 10 5 1 4 22:11 +11 16 7. Torgelower FC Greif 10 4 2 4 16:14 +2 14 8. Sp. Vg. Blau-Weiß Berlin 10 3 3 4 11:16 -5 12 9. SC Staaken 1919 10 3 2 5 24:19 +5 11 10. SV Tasmania Berlin 10 3 1 6 15:19 -4 10 11. SV Victoria Seelow 10 2 4 4 15:24 -9 10 12. 1.FC Lok Stendal 9 1 6 2 8:16 -8 9 13. Ludwigsfelder FC 10 2 3 5 13:22 -9 9 14. Brandenburger SC Süd 05 10 2 2 6 9:19 -10 8 15. FC Strausberg 10 2 0 8 11:38 -27 6 16. Charlottenburger FC Hertha 06 10 1 2 7 6:26 -20 5 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte

Freitag, 25.Oktober, 19.00 Uhr FC Eilenburg - FC International Leipzig 1:1 (1:0) Samstag, 26.Oktober, 13.30 Uhr VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - TV Askania Bernburg 1:2 (1:1) Samstag, 26.Oktober, 14.00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - FC Oberlausitz Neugersdorf 0:0 FC Carl Zeiss Jena II - VfB 1921 Krieschow 3:1 (1:0) FSV Martinroda - VfL 96 Halle 0:1 (0:1) SG Union Sandersdorf - FC Grimma 3:0 (1:0) VFC Plauen - FSV 63 Luckenwalde 2:4 (0:2) 1.FC Merseburg - FSV Wacker Nordhausen II 2:2 (0:0) Pl Verein Sp g u v Tore Diff Pkt 1. FSV 63 Luckenwalde 10 8 1 1 37:10 +27 25 2. FC Einheit Rudolstadt 10 6 3 1 21:7 +14 21 3. FC Carl Zeiss Jena II 10 7 0 3 22:12 +10 21 4. FC Eilenburg 10 5 3 2 26:17 +9 18 5. VfL 96 Halle 10 5 3 2 12:15 -3 18 6. 1.FC Merseburg 10 5 2 3 26:23 +3 17 7. VFC Plauen 10 5 1 4 20:20 0 16 8. FSV Wacker Nordhausen II 10 4 3 3 24:21 +3 15 9. FC Grimma 10 5 0 5 20:20 0 15 10. FC International Leipzig 10 4 1 5 17:12 +5 13 11. SG Union Sandersdorf 10 3 4 3 16:13 +3 13 12. FC Oberlausitz Neugersdorf 9 4 1 4 16:16 0 13 13. VfB 1921 Krieschow 9 2 1 6 14:28 -14 7 14. TV Askania Bernburg 10 2 0 8 14:32 -18 6 15. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 10 1 2 7 11:24 -13 5 16. FSV Martinroda 10 0 1 9 10:36 -26 1 PL Platz SP Spiele G gewonnen U unentschieden V verloren DIFF Tordifferenz PKT Punkte