Bild: imago/Steffen Beyer/foro2press

RL Nordost | SV Babelsberg - Energie Cottbus - Das Brandenburg-Duell der Gegensätze

25.10.19 | 16:56 Uhr

Wenn Energie Cottbus und Babelsberg 03 aufeinandertreffen, dann kochen die Emotionen hoch - auf und neben dem Platz. Am Sonntag stehen sich in Potsdam (ab 14 Uhr live im rbb-Fernsehen) die zwei prominentesten Clubs aus Brandenburg gegenüber. Von Andreas Friebel

Dieses Duell ist eines der Gegensätze. Da steht auf der einen Seite Energie Cottbus, mit einer ansteigenden Formkurve. Seit sieben Partien haben die Lausitzer nicht mehr verloren. Und auf der anderen Seite stehen die Nulldreier, die in dieser Spielzeit noch kein einziges Spiel gewinnen konnten. "Ich glaube, beide Teams stehen unter Druck, denn wer will bei so einem Derby schon gern verlieren. Aber bei Babelsberg dürfte nach der Negativserie der Druck gewinnen zu müssen schon größer sein", sagt der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz.



Kaum Niederlagen, aber auch keine Siege

Die Filmstädter sind inzwischen auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. So ganz gibt das aber die zuletzt gezeigten Leistungen nicht wieder. So kassierte Babelsberg gegen Spitzenreiter Hertha BSC (U23) erst in der Nachspielzeit den 3:3-Ausgleichstreffer. Auch gegen Erfurt (1:1) führte man lange. Und bei der Niederlage am Montag gegen das Topteam von Lok Leipzig fiel der Siegtreffer für die Sachsen in der 76. Minute. Kein Wunder, dass SVB-Trainer Marco Vorbeck die Leistung seiner Mannschaft mit "aller Ehren wert", betitelte.

"Wir beschäftigen uns mit sportlichen Dingen"

Und nun kommt Energie Cottbus. Eine Mannschaft, gegen die Babelsberg in den vergangenen Jahren vier von fünf Partien verlor. Ende Mai 2018 standen sich beide Teams im Finale des Landespokals zuletzt gegenüber. Damals gewannen die Lausitzer mit 1:0. Überschattet wurde die Partie von schweren Ausschreitungen, weshalb damals keine Pokalübergabe stattfinden konnte. "Wir beschäftigen uns nur mit sportlichen Dingen. Was auf den Rängen passiert, darauf haben wir keinen Einfluss. Ich glaube aber, dass die Fans vernünftig sind und sich von ihrer besten Seite zeigen", so Energie-Trainer Wollitz.

Cottbuser Erfolgsgeschichten und die Babelsberger Eintagsfliege

Bild: imago images/Björn Draws Zwischen Babelsberg und Cottbus hat es schon viele Brandenburg-Derbys gegeben. In den 1980er Jahren ging Energie, damals noch BSG Energie Cottbus, gegen die damals als BSG Motor antretenden Babelsberger häufig als Sieger vom Platz. Und auch im ersten Spiel nach dem Ende der DDR und der Ausgliederung der Fußballabteilung, die ab 1991 als SV Babelsberg 03 kickte, gewann Cottbus 2015 im Halbfinale des Landespokals mit 2:0. Den ersten und einzigen Derbysieg feierten die Babelsberger im April 2017. Hier jubelt Andis Shala über das 1:1, Abdulkadir Beyazit erzielte in der 90. Minute den späten Siegtreffer.

Bild: imago images/Björn Draws Mit 2:1 konnte sich der SV Babelsberg in der Regionalliga Nordost durchsetzen. Nach dem Spiel rückten die sportlichen Schlagzeilen allerdings in den Hintergrund: Mehrere Personen im Cottbuser Fanblock skandierten rechtsextreme Parolen und zeigten den Hitlergruß. Zudem musste die Polizei eingreifen, nachdem einige Cottbuser Anhänger das Feld stürmten.



Bild: imago images/Steffen Beyer Sportlich ging es für die Lausitzer gut weiter: Auch im Oktober 2017 war es der FC Energie, der das Feld als Sieger verließ. Mit 4:0 gewann das Team von Claus-Dieter Wollitz im Regionalliga-Duell. Das deutliche 4:0 bedeutete den höchsten Sieg in der Geschichte des Brandenburg-Derbys.



Bild: imago images/Matthias Koch Das nächste Spiel im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion fand ohne Cottbus-Fans statt - den Anhängern war nach den Ausschreitungen im letzten Spiel der Zutritt verboten worden. Die Babelsberger Fans hofften auf eine Wiederholung des Derbysiegs von 2017...



Bild: imago images/Matthias Koch ... am Ende jubelte aber doch wieder Cottbus. Der 1:0-Sieg war das vorerst letzte Spiel beider Mannschaften in der Regionalliga Nordost gegeneinander. Am Ende der Spielzeit stieg die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz in die 3. Liga auf.



Bild: imago images/Matthias Koch Zum Abschluss der Saison trafen beide Teams allerdings noch im Finale des Brandenburger Landespokals aufeinander. Im Karl-Liebknecht-Stadion setzte sich Cottbus knapp mit 1:0 durch und feierte den Gewinn des Pokals und den erneuten Derbysieg.

Bild: imago images/Matthias Koch Diesmal sorgten allerdings die Babelsberger Fans für unschöne Szenen. Nach dem Abpfiff warfen sie Pyrotechnik auf das Spielfeld und verhinderten so die Siegerehrung und die Pokalübergabe an den FC Energie. Nach einer einjährigen Pause - bedingt durch den Ausflug der Lausitzer in die 3. Liga - treffen sich beide Mannschaften nun in der Regionalliga wieder. Sendung: rbb, 27.10.2019, 14 Uhr | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen













Im Vorfeld dieser Partie haben beide Klubs eine gemeinsame Presseerklärung veröffentlicht, in der es unter anderem heißt, dass "die Vorgaben zur Sicherheit im Stadion zu respektieren und einzuhalten und die Voraussetzungen eines ungestörten und sicheren Spielablaufes zu gewährleisten sind.“

Knapp 9000 Zuschauer werden erwartet

Die Polizei ist in jedem Fall mit einem großen Aufgebot im und um das Karl-Liebknecht-Stadion im Einsatz. Erwartet werden rund 9.000 Zuschauer, wovon etwa 1.000 aus der Lausitz anreisen werden. Polizeisprecher Oliver Berkholz spricht von einem "lageangepassten Einsatz". Konkreter wird er nicht.



Zurück zu den sportlichen Fakten. Energie Cottbus geht als klarer Favorit in diese Partie. Das liegt an erster Linie an der sehr starken Offensive des Tabellenvierten. Im Schnitt schießt die Wollitz-Elf knapp drei Tore pro Partie, bei den Babelsbergern ist es ein Tor. Defensiv nehmen sich beide Mannschaften fast nichts (SVB 20 Gegentore, FCE 23 Gegentore).



"Wir wollen von Anfang an die Spielkontrolle übernehmen und vorn drauf gehen", kündigt Claus-Dieter Wollitz an. Denn er will mit seiner Mannschaft die aktuelle Erfolgsserie fortsetzen und weiter Boden auf die Tabellenspitze gut machen. Fünf Punkte fehlen aktuell auf den Nachwuchs von Hertha BSC. Sein Gegenüber Marco Vorbeck hofft hingegen auf das Ende seiner Serie von zwölf sieglosen Partien- im Duell der Gegensätze.



Sendung: rbb um6, 25.10.2019, 18 Uhr