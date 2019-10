Der italienische Jockey Marco Casamento hat mit dem sieben Jahre alten Wallach Itobo überraschend den 29. Preis der Deutschen Einheit gewonnen. Der 96:10-Außenseiter setzte sich am Donnerstag vor 10.157 Zuschauern auf der Galopprennbahn Hoppegarten in einem spannenden Finale gegen den favorisierten Derbysieger Laccario mit Eddie Pedroza im Sattel durch. Erst nach langer Auswertung des Zielfotos stand der Sieger fest. Den dritten Platz in dem mit 55.000 Euro dotierten Renen der Europa-Gruppe III erreichte nur eine halbe Länge zurück Be My Sheriff mit Adrie de Vries.