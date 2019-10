Die deutschen Handballer mit den beiden Füchse-Spielern Paul Drux und Fabian Wiede haben ihr erstes von zwei Testspielen gegen Kroatien gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop besiegte den zweimaligen Olympiasieger in Zagreb mit 26:25 (13:12) und schürt damit Hoffnungen auf eine erfolgreiche Europameisterschaft im Januar.

78 Tage vor dem EM-Auftakt gegen die Niederlande zeigte der WM-Vierte eine ansprechende Leistung und hatte in Rechtsaußen Tobias Reichmann (fünf Tore) seinen besten Werfer. Kapitän Uwe Gensheimer und Rückkehrer Julius Kühn trafen je vier Mal. Am Samstag trifft das DHB-Team im Rahmen des Tag des Handballs in Hannover erneut auf den WM-Sechsten Kroatien.

"Diese Spiele sind seit langem mal wieder richtige Gradmesser-Spiele", hatte Coach Prokop vor der Partie gesagt - und sollte Recht behalten. 4.000 Zuschauern sahen ein enges Spiel, die Führung wechselte ständig. Im zweiten Durchgang lag das deutsche Team schon mit 21:16 (43.) vorn, doch Kroatien ließ sich nicht abschütteln und sorgte mit sechs Treffern hintereinander für eine spannende Schlussphase.

Silvio Heinevetter, Torwart bei den Füchsen Berlin, erlebte diese nicht mit. Der Routinier wurde von Prokop nicht nominiert und scheint auch für die Europameisterschaft in knapp zwei Monaten nur geringe Chancen zu haben. Der 35-Jährige bekommt bei den Berlinern nach der Verpflichtung von Dejan Milosavljev deutlich weniger Einsatzzeiten. Das wirkt sich auch auf seine Möglichkeiten in der Nationalelf aus.