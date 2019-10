imago images/Andreas Gora Video: rbb UM6 | 13.10.2019 | Simon Wenzel | Bild: imago images/Andreas Gora

27:24 gegen den Bergischen HC - Füchse Berlin gewinnen ohne Glanz, aber mit viel Kampf

13.10.19 | 17:47 Uhr

Es war ein Kraftakt, doch am Ende jubelten die Füchse Berlin: Sie gewannen mit 27:24 gegen den Bergischen HC und halten damit Anschluss an die Spitzengruppe der Handball-Bundesliga. Es war ein kämpferisches Spiel - mit Spannung (fast) bis zum Schluss.

Der Auftrag war klar. Gegen den Bergischen HC zählte für die Füchse Berlin nur ein Sieg. Die Niederlage in Flensburg sollte – nach zuvor fünf Siegen in Folge – ein Ausrutscher bleiben. Und die Mannschaft von Velimir Petkovic lieferte. Der Hauptstadtclub gewann am Sonntagnachmittag gegen den Gast aus Nordrhein-Westfalen mit 27:24 (12:11). Gegen einen kämpferisch starken BHC mussten die Hausherren aber bis in die Schlussphase zittern. Jede Menge Nervenkitzel auch für Hertha-Coach Ante Covic – einen von 7.353 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle.

Drux bricht Tor-Bann

Der Start der Füchse lief nicht ideal. Der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Das hatte viel mit Christopher Rudeck zu tun. Der 24-Jährige hielt gleich die ersten beiden Würfe der Berliner. Erst gegen Kevin Struck, der von der linken Seite einflog und den Ball nicht am BHC-Keeper vorbeibrachte. Dann gegen Paul Drux, der aus dem Rückraum abschloss. Und wenn er dann doch mal geschlagen schien, erledigte – gegen Simon Ernst – der Pfosten seinen Job. So dauerte es 5:34 Minuten bis zum ersten Torjubel. Drux trat an, brach auf der rechten Seite durch die Abwehr der Gäste und warf, nein: hämmerte den Ball ins Tor. Es war das 1:1. Denn auch der BHC war offensiv noch nicht so recht ins Rollen gekommen. Und das Spiel blieb eng. Als Johan Koch in der 12. Minute zum 4:3 traf, lagen zum ersten Mal die Füchse vorne. Um mehr als zwei Tore konnte sich keine Mannschaft absetzen. Die Führung wechselte ständig.

Jeffrey Boomhouwer trifft und trifft und trifft

Beim Gegner aus Nordrhein-Westfalen glänzte vor allem Jeffrey Boomhouwer. Der Niederländer traf und traf und traf - und Füchse-Keeper Dejan Milosavljev verzweifelte. Sieben Mal traf der Linksaußen in den ersten gut zwanzig Minuten. Es wirkte phasenweise wie Berlin im Privat-Duell gegen Boomhouwer. Als er in der 23. Minute – nun gegen Silvio Heinevetter – per Siebenmeter für den Bergischen HC traf, lag die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison mit 9:7 vorn. Doch bis zur Pause machten die Füchse aus dem Zwei-Tore-Rückstand eine Ein-Tore-Führung. Mit der Halbzeitsirene erzielte Fabian Wiede das 12:11 für die Hausherren.

Zahlen zum Spiel Füchse Berlin - Bergischer HC 27:24 (12:11) Tore Füchse: Lindberg 6/2, Drux 5, Wiede 5, Marsenic 4, Koch 3, Holm 2, Mandalinic 2 Tore BHC: Boomhouwer 10/6, Gutbrod 4, A. Gunnarsson 3, Baena Gonzalez 2, Darj 2, Arnesson 1, Damm 1, Johannsson 1 Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum) Zuschauer: 7.353 Strafminuten: 6/6 Disqualifikation: -/-

Im zweiten Durchgang sah es zunächst so aus, als könnten die Füchse frühzeitig auf einen ruhigeren Nachmittag zusteuern. Vorne trafen sie. Hinten hielt Heinevetter den ein oder anderen Wurf überragend. Und so zog das Team von Velimir Petkovic das erste Mal auf drei Tore davon (17:14/37.). Ein richtungsweisender Spielstand? Mitnichten. Denn der BHC konterte mit einem 4:0-Lauf und der serbische Trainer der Füchse nahm die Auszeit.

Eng bis zum Schluss

Die beendete die Tore-Serie der Gäste. Es blieb eng. Kräftezehrend. Und nervenaufreibend für die Zuschauer. Zehn Minuten vor Schluss traf Hans Lindberg in Bedrängnis – der Arm des Schiedsrichters war oben und der Wurf musste kommen – zum 21:20. Es war der Auftakt in die finale Phase der Partie, in der die Füchse die Entscheidung erzwangen. "Wir haben es in der zweiten Halbzeit ganz gut gemacht in der Abwehr, haben wenig zugelassen und uns dann zur richtigen Zeit abgesetzt", sagte Paul Drux dem rbb. Spätestens in der 57. Minute war das Spiel gelaufen. Fabian Wiede versenkte einen Gegenstoß zum 27:23 ins leere Tor der Gäste. So gab es am Ende erschöpfte, aber zufriedene Füchse. "Ich bin sehr glücklich. Es waren zwei ganz wichtige Punkte", sagte Drux. Und er ergänzte: "Gegen den BHC ist es immer unangenehm zu spielen. Die haben eine super Truppe. Letztes Jahr haben wir dort verloren." Auch Ante Covic, der Gast aus der Welt des Fußballs, freute sich über einen gelungenen Nachmittag. "Die Atmosphäre ist einfach einmalig", sagte der 44-Jährige. Er sei "sehr gerne in der Halle. Ich schaue mir gerne Spitzensport in Berlin an."

Sendung: rbb UM6, 13.10.2019, 18 Uhr